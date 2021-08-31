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25 автобусов для развозки школьников запустят в Семее

31 Августа 2021 21:30
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25 автобусов для развозки школьников запустят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, в преддверии нового учебного года, в Семее прошла августовская конференция работников образования, в ходе которой собравшиеся обсудили насущные проблемы системы дошкольного и школьного образования, качество преподавания и педагогический менеджмент, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ALTAYNEWS.

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Как сообщил на встрече аким Семея Бакытжан Байахметов, с завтрашнего дня в городе запустят дополнительные школьные автобусы.

«В городе проблема с автобусами решается. На 1 сентября дополнительно выпускаем 45 автобусов, из них 25 автобусов по 17 маршрутам будут выезжать именно на подвоз детей к школе. Ранее у нас имелось только шесть таких автобусов. Будут охвачены дети всех школ. С завтрашнего дня автобусы выйдут на маршруты. Это будет на постоянной основе», – сообщил Байахметов.

В целом же, как отметил градоначальник, для преодоления образовательного неравенства следует сократить разрыв качества образования между городскими и сельскими школами, используя признанные международные критерии. Отмечается, что в ближайшие три года будет расширена сеть школ и детских садов, а также усилена работа по развитию инклюзивного образования и оказания психологической помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году уже началось строительство двух школ. Еще две школы планируется построить в следующем году. Так, к 2025 году будет построено порядка 7-8 школ. На сегодняшний день также увеличилось количество детских садов. Теперь их в городе 60. На 300 мест увеличился госзаказ в имеющихся детсадах. До 2025 в городе появится еще четыре детских сада. Как отметили на конференции, охват детей дошкольными организациями составляет 100%.

«Такой открытый диалог – принципиально важное условие для того, чтобы сделать систему образования города качественнее и конкурентнее. Это требование времени. Я убежден, что школа должна не только давать образование, но и готовить к жизни. Как отметил Глава государства, задача педагогов и родителей воспитать достойное поколение граждан нашей страны. Учитель – ключевая фигура в системе образования, и нам необходимо укреплять престиж этой важной для общества профессии», – заключил аким.


Автор: Флора Левина
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#Восточно-Казахстанская область   #Транспорт  
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