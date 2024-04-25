25 апреля страна отмечает День казахстанского футбола

25 апреля 2002 года на Конгрессе УЕФА в в Стокгольме состоялось историческое событие для мирового и казахстанского футбола. На 26-м конгрессе УЕФА в Стокгольме, члены исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций большинством голосов приняли в свою семью нашу страну, передаёт корреспондент агентства Kazinform

После обретения Казахстаном независимости у футбольных функционеров страны стоял выбор, в какой ассоциации получить прописку - в азиатской или европейской, поскольку 14% территории нашей страны расположено в Европе. Руководство на тот момент казахстанского футбола тогда приняло решение «прописаться в Азии», считая, что так нашим футболистам будет легче пробиться на чемпионат мира.

В отборе на мундиаль-1998 сборная Казахстана действительно выступила неплохо, однако этого не хватило для итогового успеха. На предварительном этапе дружина Казахстана в соперничестве с Ираком и Пакистаном набрала максимальное количество очков и пробилась в следующий раунд. Тогда в домашних стенах отечественная сборная достойно сражалась со сборными Южной Кореи (1-1), Японии (1-1), ОАЭ (3-0) и Узбекистана (1-1), не испытав перед родными болельщиками горечи поражения. Чего не скажешь о гостевых поединках - Южной Кореи (0-3), ОАЭ (0-4), Узбекистану (0-4) и Японии (1-5).

Не сумев решить задачу по выходу в финальную часть чемпионата мира во Франции, в стране и за её пределами началась активная компания перехода из АФК в УЕФА. И в этом была немалая заслуга журналистов во главе с Гением Тулегеновым.

- Работали тогда наши функционеры с руководством европейского и мирового футбола весьма активно, эффективно и продуктивно. Об этом говорит обилие встреч, визитов и мероприятий, на которых решались задачи для достижения главной цели. В ноябре 2000 года руководство ФСК встречается с главой УЕФА Леннартом Юханссоном, через два месяца – с президентом ФИФА Зеппом Блаттером. А уже в июне 2001 года началась процедура перехода ФСК из АФК в УЕФА. Особое внимание заслуживает исполком УЕФА, состоявшийся 12 декабря 2001 года. На своем заседании большинством голосов им было принято решение рекомендовать Конгрессу этой организации принять Футбольный Союз Казахстана в ряды Европейского Союза Футбольных Ассоциаций. Огромную поддержку Казахстану на протяжении всего процесса оказывал президент РФС Вячеслав Колосков. Глава европейского футбола Юханссон объявляет результаты. 9:4 – в нашу пользу! И теперь нужно было ждать окончательного решения. 25 апреля 2002 года поистине красный день календаря для многотысячной армии казахстанских футбольных болельщиков. Ровно 22 года назад произошло событие века. Сказка, о которой долго мечтала вся страна, стала реальностью: на 26-м конгрессе УЕФА мы были приняты в состав Европейского союза футбольных ассоциаций, - говорит известный спортивный журналист Гений Тулегенов.

Добавим, что с того периода наши игроки хоть и не снискали лавров, тем не менее достойно сражались с грандами и середнячками европейского футбола. На клубном уровне был повержен сам МЮ! Есть чем похвастаться и на уровне сборных. Чего стоят победы над Сербией (2-1), Шотландией (3-0), Данией (3-2) и другими крепкими коллективами Старого света.