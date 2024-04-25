25 апреля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1962) родился ТАЖИБАЕВ Аскар Ерликович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Туркменистане.

Фото: Посольство Республики Казахстан в Туркменистане

Родился в г. Алма-Ате.

Окончил Алматинский энергетический институт (1984).

Трудовая деятельность: техник Алматинского бассейнового управления «Казглавселезащита», инженер кабельного отдела «Казглавэлектроснабсбыт», инженер-наладчик СПМК Главптицепром Министерства сельского хозяйства Казахской ССР, электрослесарь Алма-Атинского предприятия по ремонту полиграфического оборудования, заместитель председателя производственного кооператива «Норма-2», главный специалист, начальник отдела «Казинтурсервис» (1984-1994); третий секретарь, второй секретарь, первый секретарь управления кадров, консульского управления МИД РК (1994-1997); начальник паспортно-визового отдела департамента консульской службы, советник второго департамента, советник департамента СНГ МИД РК (1997-1999); главный эксперт исполкома Межгосударственного совета ЦАЭС, г. Бишкек (1999-2002); начальник отдела Комитета по делам СНГ МИД РК (2002); первый секретарь, советник посольства Казахстана в Узбекистане (2002-2005); советник посольства Казахстана в Туркменистане (2005-2008); заместитель директора департамента Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции МИД РК (2009-2011); директор департамента СНГ МИД РК (2011-2015); советник-посланник посольства Казахстана в Беларуси (2015-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Таджикистан (2019-2022).

На занимаемой должности - с марта 2022 года.

Награжден юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан дипломатиялық қызметіне 25 жыл».

51 год назад (1973) родился АМРИН Азамат Кеменгерович - вице-министр национальной экономики Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Северо-Казахстанской области.

Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, экономика и менеджмент в агропромышленном комплексе (1996).

Трудовая деятельность: рабочий, помощник комбайнера совхоза «Корнеевский» Московского района СКО (1989-1990); экономист-менеджер агропромышленного комплекса «Сары-Арка» (г. Акмола) (1996-1997); старший налоговый инспектор налогового управления по СКО (г. Петропавловск) (1997-1999); начальник отдела управления принудительного взимания налогов налогового комитета по СКО (г. Петропавловск) (1999-2000); заместитель председателя Налогового комитета по Мамлютскому району СКО (2000-2002); председатель Налогового комитета по району Шал акына СКО (2002-2004); заместитель председателя Налогового комитета по СКО Налогового комитета Министерства финансов РК (г. Петропавловск) (2004-2008); аким района Шал акына СКО (2008-2011); начальник управления финансов Северо-Казахстанской области (2011-2012); заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014); директор департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики Республики Казахстан (2015-2020).

На занимаемой должности - с октября 2020 года.

Награжден медалями «За вклад в создание Евразийского экономического союза» III ст. (2015), «За вклад в развитие Евразийского экономического союза» (2019).

49 лет назад (1975) родился АКБАРОВ Ерлан Есеналиевич - председатель Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Южно-Казахстанской области.

Окончил Казахский политехнический университет им. В.И. Ленина, Таразский государственный университет им. М.Х. Дулати, Карагандинский технический университет.

Трудовая деятельность: оператор «ОзенМунайгаз» в г. Жанаозен (1998); инженер-геолог АО «Казбургаз» в г. Тараз (2002-2005); заместитель руководителя РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в г. Алматы (2018-2019); руководитель РГУ «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК «Южказнедра» в г. Алматы (04.2019); заместитель председателя правления АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (2020-2021); председатель Комитета геологии Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2022-2023).

44 года назад (1980) родился ТУРНИЯЗОВ Ербол Ералыулы - генеральный директор ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн».

Родился в городе Жанаозен, Мангистауской области.

Окончил Академию финансовой полиции, по специальности правоведение, юрист (2002); кандидат юридических наук.

Трудовая деятельность: старший следователь в следственном управлении Департамента финансовой полиции Мангистауской области в г. Актау (2002); старший научный сотрудник научно-исследовательского центра Академии финансовой полиции (2005); главный консультант отдела по взаимодействию с комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности Аппарата Сената парламента РК (2009); заместитель руководителя аппарата акима Мангистауской области в г.Актау (2012); эксперт Департамента по управлению нефтесервисными активами АО «НК КазМунайГаз» (2015-2017); эксперт по социальному партнерству Департамента социальной политики АО «НК КазМунайГаз» (2017-2018); бизнес-партнер Группы бизнес-партнерства Дивизиона «Добыча, разведка и нефтесервис» АО «НК КазМунайГаз» (2018); заместитель генерального директора по управлению персоналом, оплате труда и социальной политике ТОО «Oil Services Company» (2018-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.

40 лет назад (1984) родился УТЕНБАЕВ Галымжан Амирбекович - заместитель председателя Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК.

Фото: Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан

Родился в г. Шымкент.

Окончил Южно-Казахстанский государственный университет, специальность «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»; Алматинскую академию экономики и финансов, специальность «Экономика».

Трудовая деятельность: инженер ТОО «Батсу-Строй», г. Шымкент (2006-2007); главный специалист государственного коммунального предприятия «Оңтүстік жолдары» (2007-2008); главный специалист отдела строительства и ремонта, эксплуатации автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО (2008-2011); руководитель отдела лицензирования Управления архитектурно-строительного контроля ЮКО, руководитель отдела Управления строительства ЮКО (2011-2012); заместитель директора ТОО «Строй Юг-групп», Директор ТОО «Шымкентгаз-ДС» (2012-2017); и.о. заведующего сектором социального строительства, отдела строительства города Шымкент (2017-2018); заместитель руководителя Управления строительства города Шымкент (2018-2020); заместитель руководителя Управления контроля и качества городской среды (2020-02.2021); руководитель Управления контроля и качества городской среды города Шымкент (2021); советник акима Ордабасинского района Туркестанской области.

Также в этот день родились:

131 год назад (1893-1968) родился КУАНЫШБАЕВ Калыбек - казахский актер, один из основателей казахского профессионального театрального искусства, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1952).

Фото: e-history.kz

Родился в Каркаралинском уезде Семипалатинской области. Первые выступления относятся к началу 1920-х годов, когда он участвовал в Куяндинской ярмарке недалеко от Семипалатинска в составе «бродячей труппы», в которую входили певцы, борцы, жонглеры, танцоры и другие.

Трудовая деятельность: в 1925 году участвовал в создании первого профессионального казахского театра в Кзыл-Орде (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени М.О. Ауэзова в Алма-Ате). В 1928 году вместе с этим театром приехал в Алма-Ату и проработал в этой труппе до 1964 года.

Среди его лучших театральных ролей: Нысан Абыз («Енлик - Кебек» М.О. Ауэзова), Танеке («Ночные раскаты» М.О. Ауэзова), Абай («Абай» М.О. Ауэзова и Л.С. Соболева), Кунанбай (по роману «Путь Абая» М.О. Ауэзова), Балуан («Трагедия поэта» Г.М. Мусрепова), Городничий («Ревизор» Н.В. Гоголя), Брабанцио («Отелло» У. Шекспира), Баптиста («Укрощение строптивой» У. Шекспира).

С 1937 года снимался в кино, среди его ролей: Байбол в фильме «Амангельды», Абай в фильме «Песни Абая», Бергалиев в фильме «Золотой рог», Чингиз в фильме «Его время придет». Занимался педагогической работой. Писал короткие пьесы, скетчи, юморески, сатирические стихи для радио и эстрады. Им выпущены два сборника сатирических стихотворений «Түйреуiш» («Шпилька») и «Шаншарлар» («Остряки»). Автор (совместно с Ш. Хусаиновым) пьес «Шаншарлар» («Острословы»), поставленной Казахским театром драмы им. М. Ауэзова в 1948 году, и «Ақ жаулық - көк жаулық».

Награжден орденами «Знак Почета» (1938), Трудового Красного Знамени (1945), двумя орденами Ленина; медалями.