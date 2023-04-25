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25 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Апреля 2023, 07:00
25 апреля. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день борьбы против малярии

Учрежден Всемирной организацией здравоохранения в мае 2007 года, отмечается ежегодно, начиная с 2008 года. Он посвящается пропаганде глобальных усилий по борьбе с малярией - опасным заболеванием, характерным для тропиков.

Всемирный день пингвинов

Ежегодный экологический праздник призывает людей помнить о необходимости сохранения животного многообразия нашей планеты в целом и многообразия её отдельных регионов и представителей в частности. Истребление пингвинов человеком после открытия Антарктиды достигало невиданных размеров, однако в настоящее время их популяцию удалось восстановить, хотя под угрозой исчезновения находится несколько видов этих птиц.

Международный день делегата

Появился в календаре международных дней и памятных дат ООН в 2019 году. В 2020 году проходит первое его празднование. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 25 апреля Международным днем делегата, чтобы подчеркнуть роль делегатов в осуществлении многосторонней дипломатии, поощрении эффективного многостороннего подхода и достижении основных целей ООН, таких как поддержание международного мира и безопасности, поощрение и развитие уважения к правам и свободам человека, содействие социальному и экономическому развитию всех народов.

Международный день ДНК

Дата выбрана в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature ученые Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик совместно с Морисом Уилкинсом и Розалинд Франклин опубликовали результаты исследования структуры молекулы ДНК.

День казахстанского футбола

Учрежден в честь того, что 25 апреля 2002 года в Стокгольме Футбольный союз Казахстана был принят в Европейское объединение футбольных ассоциаций (УЕФА).

СОБЫТИЯ

В 1917 году в Омске состоялся Акмолинский областной казахский съезд, в котором участвовало 250 представителей из городов Акмола, Атбасар, Кокчетав, Омск и Петропавловск. Специально был приглашен из Оренбурга Мыржакып Дулатов.

На повестку дня было вынесено 17 вопросов, касающихся государственного строя, создания казахских комитетов земства, религии, земли, образования, судебного дела, учредительного собрания, проблем войны и положения женщин. На съезде был создан казахский комитет из 10 человек: Айдарбек Турлыбаев (председатель), Сеилбек Жанайдаров (заместитель председателя), члены - Асылбек Септов, Казы Турсунов, Ермухамед Токбаев, Торебай Нуралин, Садуакас Жантасов, Еркосай Мукушев, Байсеит Адилов, Магжан Жумабаев.

В 1921 году Постановлением Чрезвычайной полномочной комиссии ЦИК КАССР была образована Акмолинская губерния (с центром в городе Петропавловске) в составе: Акмолинского (75 волостей), Атбасарского (51 волость), Кокчетавского (63 волости), Петропавловского (44 волости) уездов бывшей Акмолинской области.

В 1921 году Копальский уезд был переименован в Талдыкорганский, центром которого стало село Гавриловка.

Копальский уезд - административно-территориальная единица Семиреченской области Туркестанского генерал-губернаторства (в 1882-1899 годах - Степного генерал-губернаторства) Российской империи. Уездный город - город Копал. После Октябрьской революции Копальский уезд вошёл в состав Семиреченской области Туркестанской АССР (1918-1921) КазАССР. В 1921 году административный центр уезда был перенесён в село Гавриловка, переименованное в Талды-Курган, и уезд получил название Талды-Курганский уезд. Упразднен в 1928 году.

В 2002 году на Конгрессе в Стокгольме Футбольный союз Казахстана вступил в Европейский союз футбольных ассоциаций - УЕФА. Первый поединок в качестве члена этого союза сборная Казахстана провела в июле 2001 года. Ее соперником была команда Эстонии.

В 2005 году в Алматы была издана книга Срыма Букейханова «Нельзя о прошлом позабыть» на казахском и русском языках. В нем рассказывается о видных казахских деятелях Алихане Букейханове, Смагуле Садвокасове, Шакариме Кудайбердиеве, Елизавете Букейхановой-Садвокасовой и их потомках. В качестве дополнения представлены материалы из Москвы и Санкт-Петербурга, расширена информация о Шакариме Кудайбердиеве, появилась новая глава о Касенхане Алтынбекове.

В 2009 году в Алматы у здания городского акимата состоялась торжественная церемония открытия Аллеи сакуры. Саженцы сакуры переданы в дар народу Казахстана во время официального визита Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в Японию в июне 2008 года. Для этого были отобраны девять сортов сакуры с острова Хоккайдо, где климат аналогичен природным условиям алматинского региона.

В 2012 году в Бухаресте мэр крупнейшего муниципалитета румынской столицы, где сосредоточены дипломатические офисы большинства иностранных государств, включая Казахстан, Николай Онцану огласил решение о присвоении одной из улиц столицы Румынии имени Астаны.

В 2012 году для выполнения боевых задач в зонах ответственности Военно-морских сил на Каспийском море по обеспечению безопасности государства состоялся спуск на воду первого отечественного ракетно-артиллерийского корабля «Казахстан», построенного национальным предприятием «Уральский завод «Зенит». Полное его водоизмещение - около 250 тонн. Корабль оснащен ракетно-артиллерийским вооружением, современными средствами связи, навигационным и штурманским вооружением.

В 2013 году АО «Казпочта» ввело в обращение художественные марки на тему «Восточный календарь». На них изображены животные 12-летнего цикла казахского летоисчисления, отражающие один из аспектов многовековой истории казахского народа.

Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, номинал - 100 тенге, размер - 40х28 мм, тираж - 30 тыс. листов.

В 2015 году в Нью-Йорке состоялась торжественная церемония вручения наград Ассоциации журналистов, пишущих о боксе (BWAA). За самый высокий процент побед нокаутом 90,63% в истории среднего веса награду получил Геннадий Головкин.

В 2017 году в Уральске прошла республиканская акция «Дар Национальному музею», в рамках которой музею были подарены реликвии из семейного архива Дины Нурпеисовой, Маншук Маметовой, Сатана Арыстанова, Ахмета Дауылбаева, Хамзы Есенжанова, Жубана Молдагалиева, Шамгона и Тлеса Кажыгалиевых.

Все собранные экспонаты были представлены на выставке, а имена участников акции - на доске благодарности Национального музея РК. Цель акции - обратить внимание общества к бережному хранению историко-культурного национального наследия народа.

В 2017 году в Вашингтоне посол Республики Казахстана в Соединенных Штатах Америки Ержан Казыханов вручил верительные грамоты Президенту Дональду Трампу.

Президент США Дональд Трамп выразил заинтересованность в расширении казахстанско-американских отношений.

В 2018 году ведущий солист «Астана Опера» Бахтияр Адамжан стал лауреатом международной балетной премии Dance Open (Санкт-Петербург) в номинации «Мистер Виртуозность». Уникальный памятный приз в виде хрустальной реплики скульптуры, созданной в 1913 году Б. Фредманом-Клюзелем, Б. Адамжану вручила двукратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира по легкой атлетике Светлана Мастеркова.

Вручение Санкт-Петербургской международной балетной премии Dance Open происходит ежегодно в рамках Международного фестиваля балета Dance Open. Оргкомитет фестиваля выбирает претендентов на победу среди ярчайших звезд мирового балета, находящихся на пике карьеры и творческой формы. В их число вошел и Бахтияр Адамжан.

В 2019 году в Национальном музее Республики Казахстан состоялось открытие персональной выставки талантливого ногайского художника-графика Алибека Койлакаева «Легенды тюркского мира». На экспозиции были представлены 80 работ художника, выполненные тушью.

В 2020 году казахстанский врач-онкомаммолог Назгуль Омарбаева была признана лучшим молодым ученым СНГ в области онкологии. Ее научная работа «Роль генетических исследований при раке молочной железы в казахской популяции: результаты секвенирование нового поколения» заняла первое место на конкурсе молодых ученых, проведенном в рамках XI Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии.


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