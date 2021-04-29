25 500 доз вакцины «Спутник V» доставили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау доставили 25 500 доз вакцины «Спутник V». Они будут распределены по всем прививочным пунктам региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения региона.

«28 апреля в Атырау из Актюбинского фармацевтического хаба была доставлена очередная партия вакцины «Спутник V«. В настоящее время проводится разгрузка и распределение и отгрузка партий по 27 прививочным пунктам региона. Во все пункты груз будет доставлен в специальных транспортных морозильных камерах при соблюдении необходимого температурного режима. По последней информации, с 1 февраля по 28 апреля 2021 года в Атыраускую область было доставлено 63 700 доз вакцины. Из них I компонентом вакцин «Спутник V» и QazVac привиты 20228 человек, II компонент российской вакцины получили 5304 местных жителя», - сообщает пресс-служба управления здравоохранения.

В городе приступили к работе две передвижные мобильные бригады, проводящие вакцинацию на предприятиях.

Как ранее сообщалось, 669 человек лечатся в инфекционных стационарах в Атырауской области.



