25 000 доз казахстанской вакцины QazVac отгрузили в Кордае для Кыргызстана

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – По поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по результатам переговоров с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым Правительством РК организована доставка казахстанской вакцины в соседнюю страну, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках сотрудничества в борьбе с пандемией в Кыргызстан направляется 25 тысяч доз казахстанской инактивированной вакцины QazVac против COVID-19.

Передача гуманитарной помощи из Казахстана проходит сегодня на пункте пропуска «Кордай» - Ак жол» с участием Министра здравоохранения и социального развития КР Алымкадыр Бейшеналива и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Кыргызской Республике Рапиля Жошыбаева.

Груз отправляется из Научно-исследовательского института (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в пгт. Гвардейский Кордайского района.

Напомним, в 2020 году здесь был дан старт строительству биофармацевтического завода по производству отечественных вакцин QazVac против COVID-19. Завод нацелен на выпуск иммунобиологических лекарственных препаратов по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP). На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний. Планируемая мощность предприятия - до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов в год. НИИ включен в реестр Таможенного союза как поставщик вакцин за рубеж, входит в группу производителей вакцин государств-членов Организации исламского сотрудничества.

Отметим, что QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и широко используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев, наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика широкого применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и её высокую (свыше 90%) эффективность в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и её тяжелых форм. Вакцинация QazVac рекомендована лицам в возрасте от 18 лет и старше, проводится внутримышечно в два этапа, рекомендуемый промежуток между этапами составляет 21 день.