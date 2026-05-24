24 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Международный день заповедников

Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза охраны природы.

Заповедниками называются части территории или акватории, навечно изъятые из всех видов пользования и сохраняемые в режиме естественных экосистем.

СОБЫТИЯ

В 1933 году было образовано издательство «Қазақтың көркем әдебиеті» (Казахская художественная литература), в 1964 году переименованное в «Жазушы».

В 1994 году Европейский союз парафировал Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Республикой Казахстан, а неделей позже — с Кыргызской Республикой.

В 1995 году в целях совершенствования режима государственной границы Республики Казахстан главное управление пограничных войск Республики Казахстан преобразовано в Государственный комитет Республики Казахстан по охране государственной границы, являющийся центральным органом государственного управления.

В 2006 году первая партия казахстанской нефти по казахстанско-китайскому нефтепроводу поступила на китайский пограничный пункт. Поступление нефти, конечный пункт назначения которой — нефтеперерабатывающий комплекс в городе Душаньцзы Синьцзяна, символизировало официальное начало эксплуатации казахстанско-китайского нефтепровода.

В 2007 году в Чехии состоялась церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан. Консульский округ охватывает два чешских края — Краловоградецкий и Пардубицкий. В данных регионах традиционно развиты машиностроительная, текстильная, химическая, туристическая и другие отрасли экономики.

В 2010 году Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова стал членом Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), в который вошли 53 вуза Казахстана, Китая, России, Кыргызстана и Таджикистана.

Работа Университета Шанхайской организации сотрудничества открывает широкие возможности для студенческих обменов по наиболее востребованным специальностям, для изучения культур и языков стран-членов УШОС.

В 2011 году в Казахстане выпустили книгу о японских военнопленных, находившихся в Карагандинской области. Все вырученные средства от продаж авторы отправили в фонд пострадавшим от землетрясения 11 марта в Японии.

В 2013 году в столице Республики Хорватия — городе Загребе — состоялось торжественное открытие выставки фотографий «Контрасты Казахстана», на которой были представлены изображения уникальных природных ландшафтов Казахстана. Центральная часть экспозиции посвящена древним историко-культурным памятникам Казахстана и модернистским архитектурным творениям столицы.

В 2013 году в городе Славгород Алтайского края (Россия) при поддержке Павлодарского государственного педагогического института был открыт Центр казахского языка и культуры.

В центре действуют курсы изучения казахского языка для представителей диаспоры и всех желающих. Он знакомит жителей Славгорода с культурой, искусством, традициями казахского народа, пропагандирует национальные виды спорта.

В 2013 году в Алматы при непосредственном участии компании «Тенгизшевройл» (ТШО) и Казахстанско-британского технического университета (КБТУ) была создана первая Казахстанская морская академия (КМА) и осуществлен набор кадетов на первый курс.

Обучение в академии ведется на английском языке, а кадеты проходят морскую практику в международных водах и на Каспийском море.

В 2016 году в Институте ядерной физики Министерства энергетики РК состоялся запуск исследовательского ядерного реактора ВВР-К. Реактор прошел модернизацию под контролем МАГАТЭ и переведен с высокообогащенного на низкообогащенное ядерное топливо.

Низкообогащенный уран является более безопасным, экономичным видом топлива для исследовательского ядерного реактора ВВР-К; низкообогащенный уран не может быть использован для создания ядерного оружия и не представляет интереса для террористов.

В 2020 году около 30 музыкантов из семи тюркоязычных стран — Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана, Башкортостана (Россия), Узбекистана и Турции на 17 народных инструментах исполнили песню известного казахского поэта, писателя Сакена Сейфуллина «Тау ішінде» («Среди гор»). Участие в интернациональном онлайн-проекте Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ приняла группа традиционной музыки «Коркыт» Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана. Режиссером проекта выступил режиссер ТЮРКСОЙ заслуженный деятель Республики Казахстан Арман Нурмахаматулы.

В 2021 году атлет из Акмолинской области Давид Дегтярев стал чемпионом Кубка мира по парапауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Он сумел поднять штангу массой 185 кг и установил рекорд Азии. Всего в соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из 25 стран.

В 2022 году в Баку в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, был подписан меморандум о создании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

Создание Совета послужит толчком для своевременного реагирования этих стран на события, происходящие в регионе, их правильной оценке. Ожидается, что после подписания меморандума активизируется работа мозговых центров двух стран, выработка таких совместных интеллектуальных продуктов, как доклады, аналитические выкладки и другое.

В 2024 году в рамках государственного визита в Сингапур Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития. Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков. Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Реформы вдохновили Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию.

В 2024 году известный казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов стал первым отечественным игроком, сумевшим поднять над головой Кубок Турции. Полузащитник футбольного клуба «Бешикташ» и лучший бомбардир в истории казахстанского футбола (за национальную сборную отличился 14 раз) Бахтиер Зайнутдинов завоевал очередной трофей в свою коллекцию. В финале Кубка Турции клуб «Бешикташ» оказался сильнее «Трабзонспора» — 3:2 (1:1).

В 2025 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся круглый стол «Лучшие практики по развитию межкультурного диалога в молодежной среде Казахстана», организованный Ассамблеей народа Казахстана и Постоянным Представительством РК при ЮНЕСКО.

В 2025 году в Казахстане стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Торжественное мероприятие прошло в Актобе при поддержке Министерства культуры и информации РК. Участие в открытии приняли председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров, руководство Актюбинской области, лидеры республиканских и региональных молодежных организаций, также члены отрядов «Жасыл Ел» — всего около 1000 человек.