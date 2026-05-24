24 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»
Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
ДАТЫ
Международный день заповедников
Отмечается ежегодно по инициативе Международного союза охраны природы.
Заповедниками называются части территории или акватории, навечно изъятые из всех видов пользования и сохраняемые в режиме естественных экосистем.
СОБЫТИЯ
В 1933 году было образовано издательство «Қазақтың көркем әдебиеті» (Казахская художественная литература), в 1964 году переименованное в «Жазушы».
В 1994 году Европейский союз парафировал Соглашение о партнерстве и сотрудничестве с Республикой Казахстан, а неделей позже — с Кыргызской Республикой.
В 1995 году в целях совершенствования режима государственной границы Республики Казахстан главное управление пограничных войск Республики Казахстан преобразовано в Государственный комитет Республики Казахстан по охране государственной границы, являющийся центральным органом государственного управления.
В 2006 году первая партия казахстанской нефти по казахстанско-китайскому нефтепроводу поступила на китайский пограничный пункт. Поступление нефти, конечный пункт назначения которой — нефтеперерабатывающий комплекс в городе Душаньцзы Синьцзяна, символизировало официальное начало эксплуатации казахстанско-китайского нефтепровода.
В 2007 году в Чехии состоялась церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан. Консульский округ охватывает два чешских края — Краловоградецкий и Пардубицкий. В данных регионах традиционно развиты машиностроительная, текстильная, химическая, туристическая и другие отрасли экономики.
В 2010 году Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова стал членом Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС), в который вошли 53 вуза Казахстана, Китая, России, Кыргызстана и Таджикистана.
Работа Университета Шанхайской организации сотрудничества открывает широкие возможности для студенческих обменов по наиболее востребованным специальностям, для изучения культур и языков стран-членов УШОС.
В 2011 году в Казахстане выпустили книгу о японских военнопленных, находившихся в Карагандинской области. Все вырученные средства от продаж авторы отправили в фонд пострадавшим от землетрясения 11 марта в Японии.
В 2013 году в столице Республики Хорватия — городе Загребе — состоялось торжественное открытие выставки фотографий «Контрасты Казахстана», на которой были представлены изображения уникальных природных ландшафтов Казахстана. Центральная часть экспозиции посвящена древним историко-культурным памятникам Казахстана и модернистским архитектурным творениям столицы.
В 2013 году в городе Славгород Алтайского края (Россия) при поддержке Павлодарского государственного педагогического института был открыт Центр казахского языка и культуры.
В центре действуют курсы изучения казахского языка для представителей диаспоры и всех желающих. Он знакомит жителей Славгорода с культурой, искусством, традициями казахского народа, пропагандирует национальные виды спорта.
В 2013 году в Алматы при непосредственном участии компании «Тенгизшевройл» (ТШО) и Казахстанско-британского технического университета (КБТУ) была создана первая Казахстанская морская академия (КМА) и осуществлен набор кадетов на первый курс.
Обучение в академии ведется на английском языке, а кадеты проходят морскую практику в международных водах и на Каспийском море.
В 2016 году в Институте ядерной физики Министерства энергетики РК состоялся запуск исследовательского ядерного реактора ВВР-К. Реактор прошел модернизацию под контролем МАГАТЭ и переведен с высокообогащенного на низкообогащенное ядерное топливо.
Низкообогащенный уран является более безопасным, экономичным видом топлива для исследовательского ядерного реактора ВВР-К; низкообогащенный уран не может быть использован для создания ядерного оружия и не представляет интереса для террористов.
В 2020 году около 30 музыкантов из семи тюркоязычных стран — Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Азербайджана, Башкортостана (Россия), Узбекистана и Турции на 17 народных инструментах исполнили песню известного казахского поэта, писателя Сакена Сейфуллина «Тау ішінде» («Среди гор»). Участие в интернациональном онлайн-проекте Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ приняла группа традиционной музыки «Коркыт» Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султана. Режиссером проекта выступил режиссер ТЮРКСОЙ заслуженный деятель Республики Казахстан Арман Нурмахаматулы.
В 2021 году атлет из Акмолинской области Давид Дегтярев стал чемпионом Кубка мира по парапауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг. Он сумел поднять штангу массой 185 кг и установил рекорд Азии. Всего в соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из 25 стран.
В 2022 году в Баку в ходе круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном, был подписан меморандум о создании Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.
Создание Совета послужит толчком для своевременного реагирования этих стран на события, происходящие в регионе, их правильной оценке. Ожидается, что после подписания меморандума активизируется работа мозговых центров двух стран, выработка таких совместных интеллектуальных продуктов, как доклады, аналитические выкладки и другое.
В 2024 году в рамках государственного визита в Сингапур Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с 46-й сингапурской лекцией, в которой высказал свое видение роли средних держав в обеспечении глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития. Сингапурские лекции, организуемые Институтом Юсофа Исхака (ISEAS) с 1980 годов, предоставляют уникальную возможность для академических кругов, политологов, дипломатов и молодых ученых из первых уст услышать позицию глав государств и видных мировых политиков. Приветствуя участников мероприятия, Касым-Жомарт Токаев отметил, что выдающиеся экономические преобразования Сингапура, осуществленные под дальновидным руководством его отца-основателя Ли Куан Ю, стали ярким примером успешного государственного строительства и экономического роста. Реформы вдохновили Казахстан на выбор собственного пути к прогрессу и процветанию.
В 2024 году известный казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов стал первым отечественным игроком, сумевшим поднять над головой Кубок Турции. Полузащитник футбольного клуба «Бешикташ» и лучший бомбардир в истории казахстанского футбола (за национальную сборную отличился 14 раз) Бахтиер Зайнутдинов завоевал очередной трофей в свою коллекцию. В финале Кубка Турции клуб «Бешикташ» оказался сильнее «Трабзонспора» — 3:2 (1:1).
В 2025 году в Париже в штаб-квартире ЮНЕСКО состоялся круглый стол «Лучшие практики по развитию межкультурного диалога в молодежной среде Казахстана», организованный Ассамблеей народа Казахстана и Постоянным Представительством РК при ЮНЕСКО.
В 2025 году в Казахстане стартовал XXI трудовой сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел». Торжественное мероприятие прошло в Актобе при поддержке Министерства культуры и информации РК. Участие в открытии приняли председатель Комитета по делам молодежи и семьи МКИ РК Кайрат Камбаров, руководство Актюбинской области, лидеры республиканских и региональных молодежных организаций, также члены отрядов «Жасыл Ел» — всего около 1000 человек.