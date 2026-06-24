24 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

62 года назад (1964) родился ЖУМАБЕКОВ Бейсембай Куанышевич — председатель территориальной избирательной комиссии города Астаны.

Фото: aqtobegazeti.kz

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова, преподаватель физики (1993); Карагандинский государственный технический университет, экономика и менеджмент (1999).

Трудовая деятельность: разнорабочий совхоза Балыктыкульского, Нуринского районов Карагандинской области (1981-1989); лаборант, инженер, научный сотрудник, заведующий лаборатории гидродинамики и теплообмена при Карагандинском государственном университете (1989-1993); главный специалист, заведующий отделом аппарата главы Карагандинской городской администрации (1993-1997); заведующий отделом поддержки предпринимательства аппарата акима г. Караганды (1997); государственный инспектор, заведующий отделом, заведующий секретариатом Дисциплинарного совета Карагандинской области (1997-2002); директор департамента внутренней политики Карагандинской области (2002-2006); первый заместитель председателя областного филиала НДП «Нур-Отан» (2007-2007); депутат Карагандинского областного маслихата, секретарь Карагандинского областного маслихата IV созыва (2007-2012); секретарь Карагандинского областного маслихата депутатов V созыва (2012-2013); заместитель акима Карагандинской области (2013-2014); исполнительный директор ГУ «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан» (2015-2017); заместитель заведующего общим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (2018-2019); заместитель директора Архива Президента Республики Казахстан (2020-2023).

Награжден орденом «Құрмет» (2011); юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011).

60 лет назад (1966) родился НУРХОЖАЕВ Болат Жолтаевич — председатель Совета по защите прав предпринимателей Палаты предпринимателей Кызылординской области.

Фото спикердің жеке архивінен

Окончил Кызылординский политехникум, промышленно-гражданское строительство (1986); Казахскую инженерно-техническую академию (2008).

Трудовая деятельность: плотник, ПМК-13 «Кызылордаводстрой» (1986-1987); мастер, Аральский завод подъемно-транспортного оборудования (1987-1995); индивидуальный предприниматель «Аспан групп» (1995-2019); председатель Совета по защите прав предпринимателей ПП КЗО (2019); член Регионального совета Палаты предпринимателей Кызылординской области (2019-2024).

На занимаемой должности с 2024 года.

53 года назад (1973) родился ТЛЕНЧИН Арман Кайбарович — первый заместитель начальника Департамента полиции Туркестанской области.

Фото: instagram / @prokadrykz

Родился в Сайрамском районе Туркестанской области. Окончил Карагандинскую высшую школу МВД РК (1994); Академию МВД РК (2002).

Трудовая деятельность: оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями Аль-Фарабийского РОВД УВД Южно-Казахстанской области (1994-1996); оперуполномоченный отделения по борьбе с экономическими преступлениями ОГСК по Аль-Фарабийскому району по Южно-Казахстанской области (1996); участковый уполномоченный милиции ОАС Аль-Фарабийского РОВД УВД Южно-Казахстанской области (1996-1997); старший оперуполномоченный оперативно-поискового отделения ОКП УВД г. Шымкент (1997-1998); оперуполномоченный отдела по борьбе с фальшивомонетничеством и контрабандой 9 Управления СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1998-1999); оперуполномоченный отдела экономической безопасности и защиты предпринимательства Девятого управления ГУВД Южно-Казахстанской области (1999-2000); заместитель начальника отдела экономической безопасности и защиты предпринимательства Девятого управления ГУВД Южно-Казахстанской области (2000); заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики Девятого управления ГУВД Южно-Казахстанской области (2000); заместитель начальника отдела по борьбе с преступлениями в сфере экономики и защиты предпринимательства Девятого управления ГУВД Южно-Казахстанской области (2000-2001); заместитель начальника отдела экономической безопасности Девятого управления ГУВД Южно-Казахстанской области (2001); заместитель начальника Управления он же начальник отдела экономической безопасности Девятого управления ГУВД Южно-Казахстанской области (2002-2004); начальник ОВД Тулькубасского района ГУВД Южно-Казахстанской области (2004-2006); заместитель начальника ДВД Южно-Казахстанской области (2006-2008); начальник ДВД Северо-Казахстанской области (2008); ·первый заместитель начальника ДВД Костанайской области (2009-2011); начальник Оперативного управления Комитета УИС МЮ РК (2011); начальник Департамента Комитета УИС по Южно-Казахстанской области (2011); начальник ДУИС по Южно-Казахстанской области (2011-2012); начальник отдела раскрытия преступлений на транспорте Департамента по Южно-Казахстанской области Агентсва РК по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) (2012); начальник отдела внутренней безопасности Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по Южно-Казахстанской области (2012-2013); начальник специального управления Департамента по Южно-Казахстанской области (2013-2014); начальник Линейного Управления полиции внутренних дел на станции Шымкент ДВД на транспорте (2014-2016); начальник линейного отдела внутренних дел на станции Шымкент ДВДТ на транспорте (2016-2018); начальник линейного отдела внутренних дел на станции Шымкент КПД (2018-2020); начальник УП Каратауского района ДП города Шымкент (2020-2022); заместитель начальника Департамента полиции Алматинской области (2022-02.2026).

На занимаемой должности с февраля 2026 года.

45 лет назад (1981) родился ДЖУНИСБЕКОВ Серик Турсыналиевич — председатель Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

Фото: primeminister.kz

Родился в Таразе Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию (2001); магистратуру Таразского государственного университета им. М. Х. Дулати (2005).

Трудовая деятельность: следователь следственного отделения 2-го отдела полиции УВД Жамбылской области (2002-2003); следователь отдела по расследованию преступлений, связанных с организованной преступностью Следственного управления ДВД Жамбылской области (2003-2005); старший следователь по особо важным делам Следственного управления ДВД Жамбылской области (2005); адъюнкт адъюнктуры очного обучения Академии МВД РК (2005-2007); научный сотрудник лаборатории по разработке актуальных проблем по борьбе с организованной преступностью, терроризмом и религиозным экстремизмом Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (2007-2009); старший научный сотрудник отдела по проблемам оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (2009-2010); и. о. начальника отдела по проблемам оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (2010); начальник отдела по проблемам оперативно-розыскной деятельности в органах внутренних дел Научно-исследовательского института и Академии МВД РК (2010); заместитель начальника штаба-управления ДВД Жамбылской области (2010-2012); заместитель начальника управления административной полиции ДВД Жамбылской области (2012); начальник управления административной полиции ДВД Жамбылской области (2012-2013); и. о. начальника Управления административной полиции ДВД Жамбылской области (в связи с изменениями в штатах) (2013); начальник Управления административной полиции ДВД Жамбылской области (2013-2018); заместитель начальника ДВД Жамбылской области (2018); заместитель начальника ДП Жамбылской области (2018-2019); заместитель начальника Алматинской академии МВД РК им. Макана Есбулатова (2019); первый заместитель начальника департамента полиции Алматинской области (2019-2021); первый заместитель начальника Департамента полиции ВКО (2021-2022); и. о. начальника департамента полиции ВКО, Комендант ВКО (2022); начальник департамента полиции ВКО (2022-2023); начальник Костанайской академии МВД (2023-2024); директор департамента кадровой и воспитательной работы МЧС РК (2024).

На занимаемой должности — с декабря 2024 года.

Также в этот день родились:

86 лет назад (1940-2025) родился КАСКАБАСОВ Сеит Аскарович — литературовед, фольклорист, общественный деятель Казахстана.

Фото: novoetv.kz

Родился в г. Семипалатинске (ныне — г. Семей). Окончил Казахский педагогический институт им. Абая, учитель русского языка и литературы (1964).

Трудовая деятельность: младший научный сотрудник Института литературы и искусства АН Казахстана (ИЛИ) (1964-1970); ученый секретарь отделения общественных наук АН Казахстана (1970-1979); старший научный сотрудник ИЛИ (1979-1981); старший научный сотрудник Института мировой литературы АН СССР (1981-1983); старший, ведущий научный сотрудник ИЛИ (1983-1988); консультант идеологического отдела, руководитель Центра социологии политических процессов ЦК Компартии Казахстана (1988-1991); заведующий сектором, заместитель заведующего отделом образования, культуры и спорта аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1991-1992); председатель Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Кабинете Министров РК (1992-1994); заместитель директора института, руководитель рукописного центра Института литературы и искусства АН Казахстана (1994-1997); директор научно-исследовательского центра «Евразийство», декан факультета востоковедения Евразийского университета им. Л. Н. Гумилева (1997-2001); директор Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова Министерства образования и науки РК; заведующий кафедрой казахской литературы Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (с 2012 года).

Провел глубокие исследования в области теории фольклорных жанров и эпического творчества. Выпустил академическое издание сказок о животных, фольклорных собраний В. Радлова и жырау XVII–XIX столетий, а также избранных сочинений Жамбыла Жабаева. В 2003 году в Москве в серии «Эпосы народов Евразии» вышли в свет составленные Каскабасовым сборники «Қозы Көрпеш — Баян сұлу», «Қыз Жібек». Под его руководством была осуществлена подготовка и издание свода казахского фольклора «Бабалар сөзі», «Истории казахской литературы», «Антологии казахской музыки».