24 июня. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

День судьи и работника суда

Выбор даты обусловлен значимым для становления судебной системы независимого Казахстана событием. 24 июня 1992 года принят Закон, которым внесены первые после обретения независимости поправки в Закон «О судоустройстве Казахской ССР». Он закрепил осуществление правосудия Верховным Судом Республики Казахстан, областными, городскими районными судами, а также вновь образованными военными судами.

СОБЫТИЯ

В 1938 году, согласно Конституции Казахской ССР, принятой 26 марта 1937 года, впервые был избран Верховный Совет Казахской ССР. Верховный Совет Казахской ССР являлся высшим органом государственной власти, он был правомочен принять к своему рассмотрению и решить любой вопрос, отнесенный к ведению Казахской ССР.

В 1970 году был создан коллектив Алматинского цирка. Его участниками стали молодые талантливые артисты, только что закончившие Московское эстрадно-цирковое училище, Саратовскую и Алматинскую эстрадно-цирковую студии. Первое свое выступление коллектив дал 24 июня 1970 года в Самаре, именно этот день принято считать днем рождения Алматинского цирка, а также и всего казахского цирка в целом, так как данная труппа была в республике первой.

В 1992 году в Туркестане был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В 1996 году были утверждены Президентские тесты физической подготовленности населения Республики Казахстан.

Цель Президентских тестов — пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к систематическим занятиям физической культуры и спортом, удовлетворение его потребности в определении своего здоровья и уровня физической подготовленности на различных этапах жизни.

В 2011 году в Астане состоялась церемония открытия Посольства Республики Сербия в Казахстане. Диппредставительство расположено на 6-м этаже отеля «Radisson SAS».

В 2016 году в Ташкенте началось заседание Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в узком кругу. Основным итоговым документом встречи глав государств стала Ташкентская декларация 15-летия ШОС, в которой содержатся оценка деятельности организации за последние полтора десятка лет, согласованные подходы государств-членов к перспективам развития ШОС, а также позиция в отношении текущей международной и региональной ситуации.

В 2017 году крупнейший европейский телеканал Euronews снял сюжет о городе Алматы. Казахстанскому мегаполису был посвящен новый выпуск программы «Метрополитэнс», подробно знакомящей с крупнейшими городами мира с точки зрения туризма, экономики, вопросов сбережения энергии и многих других интересных позиций.

Главным героем программы и гидом по Алматы стал американец Дэннис Кин, приехавший в Казахстан в 2005 году. Он выучил казахский и русский языки, работал над многочисленными проектами, нацеленными на популяризацию Казахстана за границей, создал передачи, посвященные исследованию истории отдельных районов Алматы, проводил экскурсии по городу для гостей из европейских стран и США.

В 2018 году Молдир Мекенбаева в категории до 55 кг и в абсолютной весовой категории выиграла 2 золотые медали на турнире по джиу-джитсу Los Angeles Open. Кроме участия в спортивных выступлениях, Мекенбаева известна, как актриса. Она играла роли в таких фильмах, как «Любовь по наследству» и «Путешественник», играла главную роль в историческом телесериале «Қазақ батырлары».

В 2018 году редкую находку обнаружили археологи недалеко от Актобе. В захоронении эпохи сарматов найдены сразу три бронзовых котла, что говорит о погребении в этом месте племенных вождей. Найденное захоронение датируется V–VI веком до нашей эры.

В 2018 году в Алматинской области был установлен памятник легендарному генералу полиции Абдыкадыру Болсамбекову. Памятник высотой в 4,5 метра был установлен в центре города Саркан. Бюст А. Болсамбекова изготовлен из гранита казахстанским скульптором Мирланом Азмаганбетовым, увековечившим образ легендарного генерала в милицейском обмундировании.

Генерал-майор Абдыкадыр Болсамбеков принимал участие в двух войнах — Второй мировой войне и боевых действиях с Японией. Вернулся с войны в 1947 году. Встав на партийный учет, Абдыкадыр Болсамбеков начал службу в милиции. Пройдя все ступени профессиональной карьеры, от участкового в Сарканском районе дослужился до начальника областной милиции в звании генерал-майора.

В 2019 году 11-летняя Аделина Мухаметжанова стала лауреатом первой степени престижного международного конкурса American Protégé. Юная певица представила на конкурс несколько классических композиций и обошла исполнителей академического вокала более чем из 50 стран мира.

American Protege — это серия международных конкурсов для музыкантов со всего мира. Прослушивания проводятся дистанционно по видеозаписям. Победители приглашаются в Нью-Йорк для выступления на одной из самых престижных в музыкальном мире площадок — Карнеги-холле.

В 2020 году АО «Казпочта» выпустило почтовую марку, посвященную теме противодействия коррупции. С данной инициативой выступило само Агентство по противодействию коррупции. Тираж марки составляет 10 тысяч экземпляров, на первом этапе. Номинальная стоимость 200 тенге, ее можно отправлять по Казахстану и во все страны мира.

В 2021 году стали известны победители Национальной премии «URKER-2021». Лучшим новостным порталом года признан сайт Международного информационного агентства «Казинформ» — inform.kz.

Новости Казинформа доступны на казахском, русском, английском, китайском и узбекском языках. Редакция использует латинскую и арабскую графику для передачи новостей на казахском языке соотечественникам, проживающим за рубежом.

В 2021 году в честь 175-летия великого казахского акына Жамбыла Жабаева в Канаде был организован специальный музыкальный вечер, дополнивший программу празднования в Канаде 30-летия независимости Республики Казахстан.

Гостей вечера приветствовал советник посольства Казахстана Мурат Рустемов, подчеркнувший, что творческое наследие выдающегося поэта и импровизатора Жамбыла Жабаева является «сокровищем казахской поэзии». Всю свою долгую и плодотворную жизнь акын посвятил прославлению лучших человеческих качеств — патриотизма, благородства души, верности закону и справедливости.

В завершение вечера консул Казахстана в Торонто Ануар Ахметов поблагодарил всех участников вечера за значимый вклад в продвижении казахского культурного наследия в Канаде.

В 2023 году в селе Сарытомар Северо-Казахстанской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 130-летию со дня рождения великого казахского поэта Магжана Жумабаева. В праздновании юбилея принял участие председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

В 2024 году совместное тактико-специальное учение Вооруженных Сил Казахстана и Кыргызстана «Дала сұңқары-2024» началось в Жамбылской области. В торжественной церемонии открытия учения приняли участие военнослужащие горно-егерского полка регионального командования «Юг» Сухопутных войск Казахстана и их коллеги из воинского подразделения армии Кыргызской Республики.

В 2025 году в Астане премьер-министр Олжас Бектенов открыл новую Академию МВД. «Мозговой центр» будущих реформ МВД будет готовить руководителей с цифровыми навыками и современным стратегическим мышлением. Академия оснащена ИИ-аналитикой, «умными» очками, дронами, лабораториями и системой контроля патрульных авто. Учёбу уже начал первый поток слушателей из регионов.