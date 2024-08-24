24 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1964) родился АБИДОВ Нурмухаммат Махамматович — председатель судебной коллегии по уголовным делам Жамбылского областного суда.

Родился в г. Джамбуле (ныне — г. Тараз). Окончил Казахский государственный университет имени С. М. Кирова, правоведение (1989).

Трудовая деятельность: рабочий кожкомбината г. Джамбула (1981-1982); занимал разные должности в прокуратуре Джамбулской области (1989-1996); судья Жамбылского областного суда (1996-2009); председатель суда № 2 г. Тараза (2009); председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области;

На занимаемой должности с 2015 года (переназначен в 2021 г.)

59 лет назад (1965) родился АКСАКАЛОВ Кумар Иргибаевич — аким Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства им. В. П. Горячкина, инженер-механик (1987).

Трудовая деятельность: главный инженер совхоза «Крыловский» Урицкого района Кустанайской области (1987-1989); первый секретарь Урицкого райкома ЛКСМК (1989-1991); главный инженер совхоза «Маяк» Урицкого района Кустанайской области (1991-1992); директор МГП «Новоселовка» Кустанайского района Кустанайской области (1992-1993); заместитель генерального директора НПО «Кустанайское» (1993-1996); председатель колхоза «Север», президент АООТ «Север» Мендыкаринского района Кустанайской области (1996-1998); аким Мендыкаринского района Костанайской области (1998-2002); аким Тарановского района Костанайской области (2002-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2004-2006); заместитель акима Жамбылской области (2006-2010); заместитель руководителя, руководитель центрального аппарата НДП «Нур Отан» (2010-2014); секретарь партии «Нур Отан» (2014-2015); заместитель руководителя Администрации Президента РК (2015-2017); аким Северо-Казахстанской области (2017-2022).

На занимаемой должности с декабря 2022 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2011), медалями.

56 лет назад (1968) родился БУРШАКОВ Сатыбалды Ересович — Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Республике Северная Македония.

Окончил Алматинский педагогический институт иностранных языков, учитель английского и русского языков (1993); Нидерландский институт международных отношений «Клингендаел» (1995); курсы в Академии иностранной службы, Исламабад (1994).

Трудовая деятельность: преподаватель Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков (1993); референт, атташе управления стран Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1995); атташе, третий секретарь, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (1995-2000); первый секретарь, советник департамента двустороннего сотрудничества, начальник отдела департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2000-2002); первый секретарь, советник посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2002-2007); заместитель заведующего, заведующий отделом межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (2007-2011); заведующий отделом международных связей и протокола аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2011-2012); заместитель постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО, Франция (2012-2017); заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2018-2019); руководитель Центра внешней политики администрации Президента Республики Казахстан (03.2019-07.2019); заведующий отделом внешней политики и международных связей администрации Президента Республики Казахстан (07.2019-09.2019); Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Кипр по совместительству (2020-2024).

На занимаемой должности с марта 2024 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметіне 25 жыл»; Почетной грамотой Республики Казахстан. Удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан.

50 лет назад (1974) родился ТЮЛЕУБАЕВ Мурат Ахтанович — руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области.

Родился в г. Алматы. Окончил Университет «Туран» по специальности «Юрист» (1996); Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева по специальности «Экономист — менеджер в социальной сфере и отраслях» (2003).

Трудовая деятельность: работа на различных должностях в органах Главной военной прокуратуры, транспортный прокурор Астаны и Алматы (1996-2009); заместитель прокурора Атырауской области (2009-2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовой полиции) по Атырауской области (2012-2014); руководитель Службы экономических расследований департамента государственных доходов по Атырауской области (2014-2015); заместитель прокурора Костанайской области (2015-2017); заместитель прокурора Атырауской области (2017-2019); советник председателя Агентства РК по противодействию коррупции (2019); руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) по Акмолинской области (2019-2021); руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционная служба) (2021-2022); руководитель департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Карагандинской области (2022-2023).

На занимаемой должности с августа 2023 года.

49 лет назад (1975) родился ШОРАНОВ Марат Едигеевич — ректор Казахского национального медицинского университета имени С. Д. Асфендиярова.

Родился в г. Алматы. Окончил Семипалатинский государственный медицинский институт (1997); Университет содружества Вирджинии, менеджмент и администрирование (г. Ричмонд, США).

Трудовая деятельность: клинический ординатор Казахского национального научного центра урологии департамента литотрипсии и хирургической эндоскопии (г. Алматы) (1997-1999); младший научный сотрудник Научного центра урологии им. Б. У. Джарбусынова (2002-2003); научный сотрудник Научного центра урологии им. Б. У. Джарбусынова (2003-2004); старший научный сотрудник, исполняющий обязанности руководителя Казахстанской школы общественного здравоохранения (2004-2006); руководитель Научного центра урологии им. Б. У. Джарбусынова департамента инноваций и государственных закупок (2006-2007); заместитель директора Научного центра урологии им. Б. У. Джарбусынова (2007-2008); директор Института развития здравоохранения (2008-2009); административный интерн клиники Университета Эмори (Атланта, Джорджия, США) (09.2010-12.2010); руководитель Центра экономических исследований Республиканского центра развития здравоохранения (03.2012-07.2012); заместитель директора Республиканского центра развития здравоохранения (2012-2013); директор департамента стратегического развития Министерства здравоохранения РК (2013-2014); директор департамента стандартизации медицинских услуг Министерства здравоохранения и социального развития РК (2014-2015); управляющий директор корпоративного фонда «University Medical Center» (2015-2017); руководитель управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области (2017-2019); руководитель управления общественного здравоохранения г. Нур-Султана (04.2019-09.2019); заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» (2019-2020); первый вице-министр здравоохранения Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности с июня 2022 года.

Награжден медалями «Отличник здравоохранения» (2008), «За вклад в развитие здравоохранение» (2014). Удостоен звания «Лучший молодой ученый 2004 года».