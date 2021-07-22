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2487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
22 Июля 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 283,
город Алматы - 240,
город Шымкент - 115,
Акмолинская область - 129,
Алматинская область - 81,
Атырауская область - 170,
Восточно-Казахстанская область - 43,
Жамбылская область - 102,
Западно-Казахстанская область - 222,
Карагандинская область - 575,
Костанайская область - 91,
Кызылординская область - 46,
Мангистауская область - 150,
Павлодарская область - 160,
Северо-Казахстанская область - 48,
Туркестанская область - 32.
Итого выздоровевших в Казахстане - 439010.
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