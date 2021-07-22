2487 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2487 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 283,

город Алматы - 240,

город Шымкент - 115,

Акмолинская область - 129,

Алматинская область - 81,

Атырауская область - 170,

Восточно-Казахстанская область - 43,

Жамбылская область - 102,

Западно-Казахстанская область - 222,

Карагандинская область - 575,

Костанайская область - 91,

Кызылординская область - 46,

Мангистауская область - 150,

Павлодарская область - 160,

Северо-Казахстанская область - 48,

Туркестанская область - 32.

Итого выздоровевших в Казахстане - 439010.