2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году было принято на утилизацию 2480 единиц тракторов и 900 комбайнов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день парк составляет 141 тысяча тракторов и более 36 тысяч комбайнов.

«При этом, уровень износа составляет 80%, это техника старше десяти лет. С учетом этого мы понимаем, что обновление парка на сегодня составило в среднем 3%, но при должном износе необходимо обновление парка в 6%. С учетом этого в рамках утилизационного сбора была введена программа по ваучерам, когда трактора и комбайны сдаются и получают скидку на отечественное производство либо денежную компенсацию», - пояснил руководитель управления автомобилестроения, специальной техники, сельскохозяйственного машиностроения Министерства индустрии и инфраструктурного развития Руслан Хисамутдинов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

Он также рассказал, сколько старой сельскохозяйственной техники было принято на утилизацию в стране по итогам прошлого года.

«С момента введения утилизационного сбора на утилизацию было принято 2480 тракторов, 900 комбайнов», - сообщил руководитель управления.

Ранее сообщалось , что 11% закупленных тракторов и комбайнов выплатили утилизационные сборы в Казахстане.