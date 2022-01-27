Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    2480 старых тракторов приняли на утилизацию в Казахстане

    27 Января 2022, 16:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году было принято на утилизацию 2480 единиц тракторов и 900 комбайнов. Об этом сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По предварительным данным Министерства сельского хозяйства, на сегодняшний день парк составляет 141 тысяча тракторов и более 36 тысяч комбайнов.

    «При этом, уровень износа составляет 80%, это техника старше десяти лет. С учетом этого мы понимаем, что обновление парка на сегодня составило в среднем 3%, но при должном износе необходимо обновление парка в 6%. С учетом этого в рамках утилизационного сбора была введена программа по ваучерам, когда трактора и комбайны сдаются и получают скидку на отечественное производство либо денежную компенсацию», - пояснил руководитель управления автомобилестроения, специальной техники, сельскохозяйственного машиностроения Министерства индустрии и инфраструктурного развития Руслан Хисамутдинов во время пресс-конференции в Нур-Султане.

    Он также рассказал, сколько старой сельскохозяйственной техники было принято на утилизацию в стране по итогам прошлого года.

    «С момента введения утилизационного сбора на утилизацию было принято 2480 тракторов, 900 комбайнов», - сообщил руководитель управления.

    Ранее сообщалось , что 11% закупленных тракторов и комбайнов выплатили утилизационные сборы в Казахстане.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Минсельхоз Транспорт МИИР РК Утильсбор
    Новости по теме
    Новости по теме
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Более 3 тысяч казахстанцев обратились в Конституционный суд в 2023 году
    Госорганы должны отвечать за пополнение бюджета РК – Наталья Годунова
    Почему программа льготного автокредитования направлена ​​на обновление автобусного парка
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Башенный кран упал в Астане