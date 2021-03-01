248 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать в Казахстане 20 140 человек. 248 пациентов находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 1 марта лечение от КВИ продолжают получать 20 140 человек (13 778 КВИ+ и 6 362 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 472 пациента, на амбулаторном уровне – 15 668 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 248 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 50 пациентов;

• на аппарате ИВЛ – 44 пациента.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 622 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.