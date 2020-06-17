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248  игровых терминалов уничтожили в Алматы

17 Июня 2020 09:27
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248  игровых терминалов уничтожили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК совместно с судебными исполнителями произвели уничтожение игровых терминалов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В ходе мероприятия уничтожено 248 игровых терминалов по вступившим в законную силу приговорам судов по 13 досудебным производствам. Данные игровые автоматы были изъяты в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий на территории города Алматы. В соответствии с Законом РК «Об игорном бизнесе» казино и залы игровых автоматов подлежат размещению в специально отведенных игорных зонах, в других местах на территории Казахстана запрещено размещать казино и залы игровых автоматов», - сообщили в ведомстве.

По информации КФМ, уголовная ответственность за организацию незаконного игорного бизнеса и за предоставление помещений для игровых автоматов предусмотрена статьей 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса).


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#Алматы   #Борьба с преступностью  
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