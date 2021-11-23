247 тысяч человек воспользовались правом выбора поликлиники – ФСМС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане завершилась ежегодная кампания по прикреплению к поликлиникам, которая проходила с 15 сентября по 15 ноября. За этот период правом свободного выбора медицинской организации воспользовались 247 тысяч человек, две тысячи из них прикрепились к поликлинике впервые, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда социального медицинского страхования.

«По итогам кампании прикрепления, учитывая распределение населения, будет сформирован объем финансирования медицинских организаций на будущий год. При смене поликлиники в рамках кампании получать в ней помощь по ГОБМП и ОСМС граждане смогут с 1 января 2022 года. До этого времени они будут обслуживаться в прежней медицинской организации», – пояснили в пресс-службе Фонда социального медицинского страхования.

Всего в кампании прикрепления участвовало 624 объектов ПМСП, в которых работает около 13 тысяч участков. Для сравнения, в кампании по прикреплению на 2021 год, первичная медико-санитарная помощь была доступна в 521 медицинской организации. Ежегодно количество поставщиков амбулаторно-поликлинической помощи растет, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в шаговой доступности.

Согласно данным Республиканского центра электронного здравоохранения, по состоянию на 16 ноября 2021 года по республике прикреплено к организациям первичной медико-санитарной помощи более 19,4 млн человек, в их числе иностранцы и кандасы.

Напомним, что кампания по прикреплению – не единственная возможность поменять поликлинику. Сделать это можно один раз в год по праву свободного выбора, а также в случае, если человек поменял место постоянного или временного проживания, работы или учебы, переехал в другой населенный пункт или, если поликлиника, куда он относился, была реорганизована или ликвидирована и т.д.

Если у вас возникли дополнительные вопросы, вы можете задать справочной службе поликлиники, либо обратившись в Фонд социального медицинского страхования по удобному для вас каналу связи: официальный сайт fms.kz, контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7 и SaqtandyryBot в Telegram.