247 туш незаконно добытого осетра изъяли у жителя Форт-Шевченко

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 6 млн. тенге оштрафовали браконьеров в западном Казахстане. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Составлено 352 административных протокола, наложено штрафов на сумму 6 млн. тенге», - уточнил Нурдьлда Ораз.

К примеру, по словам представителя МВД, полицией Мангыстауской области в городе Форт-Шевченко в доме у местного жителя обнаружено и изъято почти 900 кг. рыбы осетровых пород.

«Сотрудниками Водной полиции Атырауской области у жителя Атырау изъято 247 туш незаконно добытого осетра общим весом около одной тонны. По данным фактам проводятся досудебные расследование», - отметил Нурдильда Ораз.

Ранее сообщалось, что Министерстве внутренних дел РК подвели итоги рыбоохранной акции «Бекіре», проведённой на территории Жайык-Каспийского бассейна.

«Департаменты полиции Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областей провели оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и пресечению браконьерства и незаконного оборота рыбы и рыбной продукции. Мероприятие проводилось с начала апреля совместно с пограничной службой КНБ, природоохранной прокуратурой, органами таможенного контроля и рыбоохраны», - сообщил Нурдильда Ораз.