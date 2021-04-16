247 осетров незаконно хранились на даче в пригороде Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 247 выловленных осетров незаконно хранились на даче в пригороде Атырау, передает МИА «Казинформ».

«В рамках проведения широкомасштабной рыбоохранной акции «Бекіре-2021» 15 апреля сотрудниками Департамента полиции Атырауской области в одном из дачных домов поселка Курилкино города Атырау выявлен факт незаконного хранения рыбы осетровых видов в количестве 247 штук общим весом 812 кг, принадлежащие гражданину С.», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Изъятая рыба в рамках досудебного расследования сдана субъекту государственной монополии – в Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод.

Собранные материалы направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела по статье 339 Уголовного кодекса РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).



