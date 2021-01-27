247 наркосайтов заблокировали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 247 наркосайтов заблокированы по сигналу полиции Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

С начала года в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и мониторинга сети Интернет сотрудниками управления по противодействию наркопреступности направлено на блокировку 247 сайтов, содержащих информацию о распространении наркотических средств и психотропных веществ.

«Вместе с тем, за истекший год выявлено и ликвидировано пять лабораторий по изготовлению синтетических наркотиков. Всего пресечена преступная деятельность двух ОПГ, с участием пяти фигурантов, занимавшихся бесконтактным сбытом наркотических средств. В общей сложности к уголовной ответственности в сфере нелегального оборота наркотиков привлечено более 400 человек, которые в дальнейшем были осуждены к длительным срокам заключения», – резюмировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Для справки: в 2020 году из незаконного оборота изъято 320 кг 527 гр наркотиков, в том числе 446 гр 35 мг героина, 30 кг 996 гр гашиша и 159 кг 701 гр марихуаны.