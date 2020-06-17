246 молодых актюбинцев претендуют на медаль Елбасы
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 246 актюбинцев из числа молодежи подали заявки на программу «Елбасы Медалі». Об этом рассказали представители управления образования в ходе выступления в региональной службе коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новая программа «Елбасы Медалі» направлена на стимулирование и поддержку целеустремленной молодежи.
«Проект «Елбасы Медалі» способствует воспитанию и гармоничному совершенствованию подрастающего поколения. Порядок участия в этой программе утвержден Постановлением Правительства, проект реализуется при поддержке Фонда Первого Президента.
Участникам для саморазвития предложены семь направлений: спорт и физическая культура, талант и навыки, добровольность, туристическое путешествие, чтение книги, национальное наследие и трудовая практика», - рассказала координатор Академии Елбасы Бибигул Отепкалиева.
Заместитель руководителя управления образования Актюбинской области Гулназ Сүлейменова рассказала, что одним из основных условий участия в программе является возраст участников с 14 по 29 лет. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе me.fpp.kz и выбрать одну из предложенных направлений – золото, серебро и бронзу.
«На сегодняшний день по Актюбинской области насчитывается 246 претендентов, в том числе 109 участников с 16 лет претендуют на «золото», 44 с 15 лет на «серебро», 93 с с 14 лет на «бронзу», - добавила она.
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