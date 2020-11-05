+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 4 °С
USD 432.12 EUR 504.46
RUB 5.46 CNY 64.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

246 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

5 Ноября 2020 08:15
Поделиться:
246 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Коронавирус в Италии: правительство вводит комендантский час
26 больных коронавирусом в Казахстане находятся на аппаратах ИВЛ Пневмония с признаками коронавируса: 209 заболевших, один летальный исход за сутки 494 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 46

город Алматы - 10

Акмолинская область - 41

Актюбинская область - 5

Алматинская область - 7

Атырауская область - 17

Восточно-Казахстанская область - 56

Жамбылская область - 5

Западно-Казахстанская область - 21

Карагандинская область - 15

Костанайская область - 7

Кызылординская область - 10

Павлодарская область - 6

Итого выздоровевших в Казахстане - 107139.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz

Архив