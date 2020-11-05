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246 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки
5 Ноября 2020 08:15
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 246 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 46
город Алматы - 10
Акмолинская область - 41
Актюбинская область - 5
Алматинская область - 7
Атырауская область - 17
Восточно-Казахстанская область - 56
Жамбылская область - 5
Западно-Казахстанская область - 21
Карагандинская область - 15
Костанайская область - 7
Кызылординская область - 10
Павлодарская область - 6
Итого выздоровевших в Казахстане - 107139.
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