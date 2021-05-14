РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:39, 14 Май 2021 | GMT +6

    245 предприятий в Мангыстауской области подключились к проекту Ashyq

    None
    None
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области 245 предприятий работают в рамках проекта Ashyq. 199 из них работают официально, а 46 – в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления предпринимательства и торговли Мангыстауской области Жанна Токбаева.

    «Наша главная задача – поддержка предпринимательства. На сегодняшний день к пилотному проекту подключились несколько субъектов предпринимательства. Среди низ 199 предприятий прошли тестовый режим. Список организаций указан на сайте областного акимата. Также этот список будет опубликован на сайте акимата города, района», – сказала Жанна Токбаева.

    На пресс-конференции также участвовала заместитель директора палаты Предпринимателей Мангыстауской области Акку Айтжан. По ее словам, в регионе до сегодняшнего дня по приложению Ashyq QR кодом просканированы 34 485 человек.

    Из них 26341 посетителей зафиксировано в объектах общественного питания.

    «В рамках нового проекта в регионе работают объекты питания, боулинги, гостиницы, кинотеатры, компьютерные клубы, СПА-центры, театры, фитнес-центры, турагентства», – добавила Акку Айтжанова.

    Теги:
    Здравоохранение Общество Мангистауская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!