245 предприятий в Мангыстауской области подключились к проекту Ashyq

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области 245 предприятий работают в рамках проекта Ashyq. 199 из них работают официально, а 46 – в тестовом режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в Центре общественных коммуникаций сообщила руководитель управления предпринимательства и торговли Мангыстауской области Жанна Токбаева.

«Наша главная задача – поддержка предпринимательства. На сегодняшний день к пилотному проекту подключились несколько субъектов предпринимательства. Среди низ 199 предприятий прошли тестовый режим. Список организаций указан на сайте областного акимата. Также этот список будет опубликован на сайте акимата города, района», – сказала Жанна Токбаева.

На пресс-конференции также участвовала заместитель директора палаты Предпринимателей Мангыстауской области Акку Айтжан. По ее словам, в регионе до сегодняшнего дня по приложению Ashyq QR кодом просканированы 34 485 человек.

Из них 26341 посетителей зафиксировано в объектах общественного питания.

«В рамках нового проекта в регионе работают объекты питания, боулинги, гостиницы, кинотеатры, компьютерные клубы, СПА-центры, театры, фитнес-центры, турагентства», – добавила Акку Айтжанова.