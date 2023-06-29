Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Алматы

244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы

Редактор:  
Зифа Хабирова
29 Июня 2023, 20:09
244 водителя с долгом свыше 73 млн тенге задержаны в Алматы Фото: polisia.kz

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы водворено на специализированную стоянку 244 авто, владельцы которых имеют задолженности и неоплаченные административные штрафы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщалось ранее, на территории Алматы продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Борышкер», направленное на выявление автовладельцев, имеющих задолженности по налогам, постановлениям суда и судебных исполнителей, а также граждан, имеющих неоплаченные административные штрафы.

Отработка проводится с участием частных судебных исполнителей и сотрудников департамента государственных доходов.
«С начала ОПМ в Алматы водворено на специализированную стоянку 244 транспортных средства, владельцы которых имеют задолженности по постановлениям суда, судебных исполнителей, а также неоплаченные административные штрафы на сумму свыше 73 млн тенге. К примеру, в мегаполисе была задержана автомашина, зарегистрированная в РФ, водитель которой допустил 132 административных правонарушения на сумму 4,5 млн тенге», – сообщил начальник управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.
Кроме того, задержано 133 водителя, не имеющих право управления автотранспортом, 15 водителей, ранее лишенных права управления авто, и 13 водителей, использовавших подложные госномера.
Транспорт   МВД РК   Авто  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Дожди и усиление ветра ожидаются в Казахстане
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Прожить месяц на минимальную зарплату - столичный блогер проводит эксперимент
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Александр Бублик снялся с матча Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Елена Рыбакина сыграет с Кэти Бултер за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Сколько заработал первая ракетка Казахстана за исторический результат на Уимблдоне
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перфоманс шоу военных оркестров мира прошло на площадях Астаны
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Перекрытие главных улиц Алматы и новые технологии: как сейчас строят дороги
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Женщина и двое детей едва не задохнулись в заглохшем лифте в Шымкенте
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК
Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах РК