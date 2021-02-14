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    10:13, 14 Февраль 2021 | GMT +6

    244 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 23 828 человек продолжают получать лечение от коронавируса в Казахстане. 244 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

    На 14 февраля лечение от КВИ продолжают получать 23 828 человек (14 820 КВИ+ и 9 008 КВИ-), из них в стационарах находится – 5 295 пациентов, на амбулаторном уровне – 18 533 пациента.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 244 пациента,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 51 пациент;

    •на аппарате ИВЛ - 42 пациента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. 1024 человека выздоровели.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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