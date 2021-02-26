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    15:48, 26 Февраль 2021 | GMT +6

    244 человека находятся в инфекционных стационарах с коронавирусом в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что снизилось ежесуточное число госпитализаций. Сейчас в инфекционных стационарах находятся 244 человека. Загруженность коечного фонда составляет 20%.

    Главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 18% - с 298 до 252 случаев.

    За минувшие сутки зарегистрировали 38 новых инфицированных. Из них 13 – в Петропавловске. Остальные – в десяти районах области. У девяти из 38 человек не было каких-либо симптомов заболевания. Один случай – завозной.

    Всего за 11 месяцев в области зарегистрировали 12 245 инфицированных коронавирусом. В том числе 4 644 бессимптомных носителя. Большую часть инфицированных – 60% - выявили среди тех, кто обратился за медицинской помощью, 24% - среди контактных и 16% - при профилактическом обследовании.

    «Сейчас ограничительные меры действуют только в селе Соколовке Кызылжарского района. Проводился районный штаб, было принято решение продлить ограничения. Но есть тенденция к снижению. На прошлой неделе было два новых случая. Находящихся на карантине сел, где были бы установлены посты, в регионе нет», - проинформировал А.Жуматаев.

    С 21 февраля, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса. С 28 февраля в регионе смягчат ограничительные меры.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область
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