244 человека находятся в инфекционных стационарах с коронавирусом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге региональной службы коммуникаций заместитель руководителя управления здравоохранения Кумар Кусемисов сообщил, что снизилось ежесуточное число госпитализаций. Сейчас в инфекционных стационарах находятся 244 человека. Загруженность коечного фонда составляет 20%.

Главный государственный санитарный врач области Асет Жуматаев добавил, что за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 18% - с 298 до 252 случаев.

За минувшие сутки зарегистрировали 38 новых инфицированных. Из них 13 – в Петропавловске. Остальные – в десяти районах области. У девяти из 38 человек не было каких-либо симптомов заболевания. Один случай – завозной.

Всего за 11 месяцев в области зарегистрировали 12 245 инфицированных коронавирусом. В том числе 4 644 бессимптомных носителя. Большую часть инфицированных – 60% - выявили среди тех, кто обратился за медицинской помощью, 24% - среди контактных и 16% - при профилактическом обследовании.

«Сейчас ограничительные меры действуют только в селе Соколовке Кызылжарского района. Проводился районный штаб, было принято решение продлить ограничения. Но есть тенденция к снижению. На прошлой неделе было два новых случая. Находящихся на карантине сел, где были бы установлены посты, в регионе нет», - проинформировал А.Жуматаев.

С 21 февраля, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, область находится в «зеленой зоне» по распространению коронавируса. С 28 февраля в регионе смягчат ограничительные меры.