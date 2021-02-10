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    12:36, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    244 авиапассажира прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 9 февраля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 12 международных авиарейсов из США, Германии, Кореи, Мальдивской республики, ОАЭ, Египта, Турции, РФ, Узбекистана и Кыргызстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Межведомственной комиссии (МВК) по нераспространению COVID-19.

    Из 1 868 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 644 человек, без справок прибыло 224 гражданина РК.

    В том числе:

    в аэропорт г. Алматы – 8 рейсов, 1 524 пассажира, со справками – 1 303, без справок - 221;

    в аэропорт г. Нур-Султан – 4 рейса, 344 пассажира, со справками - 341, без справок - 3.

    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

    По результатам ПЦР-анализа, у всех 192 граждан РК, прибывших без справок 8 февраля в РК, тестирование показало отрицательный результат.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Астана Алматы
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