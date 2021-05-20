Установить для Android
×
+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: +20 °С
Алматы: +26 °С
USD 427.54 EUR 521.98
RUB 5.8 CNY 66.4
Скачать
Новости
Вся лента >>>

2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

20 Мая 2021 08:01
Поделиться:
2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
Почти 200 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области
Той на 130 человек остановили в Таразе Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне Минздрав РК: 107 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 439,

город Алматы - 534,

город Шымкент - 109,

Акмолинская область - 129,

Актюбинская область - 120,

Алматинская область - 166,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 105,

Карагандинская область - 326,

Костанайская область - 37,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 63,

Павлодарская область - 107,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 39.

Всего в стране выявлен 366 481 заболевший.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение  
Поделиться:
Новости по теме
Почти 200 тысяч человек вакцинировались в Алматинской области
Той на 130 человек остановили в Таразе
Коронавирус: какие регионы Казахстана находятся в «красной» зоне
Минздрав РК: 107 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
Популярное
1 Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования семье Аманжола Кошанова
2 Смерть казахстанцев после вакцинации: Минздрав озвучил результаты расследования
3 Нурсултан Назарбаев провел заседание Совета Безопасности
4 Вопрос принудительной вакцинации прокомментировали в Минздраве РК
5 Две улицы частично перекроют на время ремонтных работ в столице
Читайте также
Минздрав РК: 107 пациентов с коронавирусом - на аппарате ИВЛ
Четыре казахстанца умерли от пневмонии с признаками коронавируса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив