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2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
20 Мая 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 439,
город Алматы - 534,
город Шымкент - 109,
Акмолинская область - 129,
Актюбинская область - 120,
Алматинская область - 166,
Атырауская область - 79,
Восточно-Казахстанская область - 85,
Жамбылская область - 23,
Западно-Казахстанская область - 105,
Карагандинская область - 326,
Костанайская область - 37,
Кызылординская область - 39,
Мангистауская область - 63,
Павлодарская область - 107,
Северо-Казахстанская область - 33,
Туркестанская область - 39.
Всего в стране выявлен 366 481 заболевший.
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