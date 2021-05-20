2433 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2433 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 439,

город Алматы - 534,

город Шымкент - 109,

Акмолинская область - 129,

Актюбинская область - 120,

Алматинская область - 166,

Атырауская область - 79,

Восточно-Казахстанская область - 85,

Жамбылская область - 23,

Западно-Казахстанская область - 105,

Карагандинская область - 326,

Костанайская область - 37,

Кызылординская область - 39,

Мангистауская область - 63,

Павлодарская область - 107,

Северо-Казахстанская область - 33,

Туркестанская область - 39.

Всего в стране выявлен 366 481 заболевший.