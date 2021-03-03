243 пациента с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ продолжают получать в Казахстане 19 304 человека. 243 пациента находятся в тяжелом состоянии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

На 3 марта лечение от КВИ продолжают получать 19 304 человека (13 303 КВИ+ и 6 001 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 340 пациентов, на амбулаторном уровне – 14 964 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 243 пациента,

• в состоянии крайней степени тяжести – 42 пациента;

• на аппарате ИВЛ – 47 пациентов.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 717 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.