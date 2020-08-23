243 млн тенге штрафов заплатили водители большегрузов в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области водители большегрузов заплатили свыше 243 миллионов тенге штрафов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ»
«Полицейскими выявлено и передано 106 транспортных средств с перегрузом, все переданы сотрудникам инспекции транспортного контроля. По всем выявленным нарушениям в отношении водителей возбуждены административные производства, наложено штрафы на сумму более 243 миллионов тенге, 97 автомашин водворены на штрафстоянку», - рассказал начальник управления местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.
В пресс-службе департамента полиции региона отметили, что за нарушения технического состояния большегрузов наказаны 2605 водителей, а за переоборудование и неиспользование палаток составлено 256 административных протоколов. Кроме того, за нарушение правил труда и отдыха водителей к ответственности привлекли 41 человека, и ещё 874 управляли транспортом средством без документов.
«В целях пресечения фактов нарушений водителями большегрузных автомобилей на автодорогах региона совместно с инспекцией транспортного контроля ежедневно выставляются экипажи роты дорожно-патрульной полиции, которые несут службу в круглосуточном режиме», - заявили в ДП региона.
Рейды по контролю над перевозками грузов на дорогах местного и республиканского рота патрульной полиции вместе с инспекцией транспортного контроля проводит для обеспечения безопасности дорожного движения. Если сотрудники полиции выявляют нарушения у грузовиков, они передают их инспекции транспортного контроля, чтобы привлечь нарушителей к административной ответственности.
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