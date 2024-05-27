243 медали завоевали казахстанские школьники на международных олимпиадах 

Учебный год завершился у казахстанских школьников. 25 мая для 186 тысяч выпускников прозвенел последний звонок. За время учебного года казахстанские школьники достигли впечатляющих результатов, завоевав 243 медали, из них 20 золотых, 95 серебряных и 128 бронзовых медали, передает корреспондент агентства Kazinform.

Всего честь страны защищали 598 школьников. Они приняли участие в таких олимпиадах, как:

Международная олимпиада по информатике «IOI»;

Европейская олимпиада юниоров по информатике (EJOI);

Международная естественно-научная олимпиада (IJSO)

Международная олимпиада по математике, физике и химии «Лаборатория талантов»;

Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада (АТМО);

Международная математическая олимпиада «Шелковый путь» (МОШП);

Балканская олимпиада по математике (BMO);

Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии (IMChO);

Международная Жаутыковская олимпиада по математике, физике и информатике;

Европейская математическая олимпиада для девушек (EGMO).

До конца 2024 года казахстанские школьники примут участие еще в семи престижных всемирных и девяти международных континентальных олимпиадах.

Отметим, прежде чем попасть на международную олимпиаду, ученики проходят этапы отбора на уровнях города, региона и республики. Поэтому путь к международной медали длится порой не один год, зато такая победа открывает двери в зарубежные вузы.

Кроме того, школьники, завоевавшие золотую медаль, получают денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль – 1000 МРП, за бронзовую – 500 МРП. Единовременное вознаграждение также получают и педагоги, подготовившие школьников к интеллектуальным соревнованиям.

Всего около 3,9 млн казахстанских школьников завершили 2023-2024 учебный год. Теперь учащимся осталось сдать экзамены, которые стартовали с 27 мая для учащихся 5-8-х, 10-х классов, для учащихся 9-х классов – с 29 мая по 10 июня; для 11-классников – с 28 мая по 11 июня.

- В регионах, где объявлена чрезвычайная ситуация, обучающиеся освобождены от промежуточной и итоговой аттестации. Это девять школ Актюбинской, три школы Атырауской и пять школ Северо-Казахстанской областей, – отметили в Министерстве просвещения.

Торжественное вручение аттестатов выпускникам состоится с 12 по 15 июня. У 156 тысяч выпускников колледжей итоговая аттестация пройдет до 28 июня, а церемония вручения дипломов – с 28 июня по 1 июля.

Министр просвещения Гани Бейсембаев поздравил школьников, выпускников, педагогов и родителей с завершением 2023-24 учебного года.

- Я искренне убежден, что все вы – представители молодого поколения Казахстана – максимально используете все возможности, создаваемые для вас нашим государством, на благо процветания нашей страны! – обратился министр к выпускникам.

В регионах также прошли торжественные мероприятия, посвященные завершению учебного года. Более 240 педагогам страны вручили ведомственные награды от имени министра просвещения РК.

Гани Бейсембаев поблагодарил педагогов за их добросовестный многолетний труд и вклад в развитие образования.

- Сфера образования — основа будущего, и ее главная опора — учителя, отдающие все свои силы и знания делу обучения и воспитания детей. Вы стоите у истоков становления личности, формируете образованное, духовно развитое молодое поколение нашей страны. Выражаю искреннюю признательность и уважение за ваш профессионализм, - отметил глава ведомства.

Нагрудный знак Ы. Алтынсарина вручили 190 педагогам-мастерам – обладателям звания «Үздік педагог», еще 20 педагогам медаль «Еңбек ардагері». Более 700 педагогов получили грамоту «Оқу-ағарту министрлігінің Құрмет грамотасы» и благодарственные письма «Оқу-ағарту министрлігінің Алғыс хаты».