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    21:47, 24 Сентябрь 2021 | GMT +6

    243 кг наркотиков изъяли полицейские Актюбинской области в ходе ОПМ

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - С 1 июня по сегодняшний день полицейские Актюбинской области изъяли 243 кг наркотиков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    С 1 июня по 30 октября на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2021». Основной задачей ОПМ является выявление и задержание лиц, занимающихся культивированием, заготовкой, сбытом, хранением, контрабандой, вывозом наркотиков каннабисной группы.

    С 1 июня по 24 сентября в ходе проведения ОПМ выявлено 72 наркоправонарушения, из них 28 преступлений и 44 уголовных проступков в сфере незаконного обращения с наркотическими средствами. В результате вес изъятых и не допущенных в незаконный оборот наркотиков составил более 243 килограмм.
    https://polisia.kz/ru/243-kg-narkotikov-iz-yali-politsejskie-aktyubinskoj-oblasti/

    Теги:
    Борьба с наркотиками Борьба с преступностью Правоохранительные органы Актюбинская область
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