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2427 казахстанцев выздоровели от коронавируса
23 Июля 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 237,
город Алматы - 524,
город Шымкент - 228,
Акмолинская область - 119,
Актюбинская область - 190,
Алматинская область - 70,
Атырауская область - 168,
Жамбылская область - 35,
Западно-Казахстанская область - 82,
Карагандинская область - 237,
Костанайская область - 97,
Кызылординская область - 43,
Мангистауская область - 156,
Павлодарская область - 115,
Северо-Казахстанская область - 86,
Туркестанская область - 40.
Итого выздоровевших в Казахстане - 441437.
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