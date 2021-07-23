2427 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 2427 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 237,

город Алматы - 524,

город Шымкент - 228,

Акмолинская область - 119,

Актюбинская область - 190,

Алматинская область - 70,

Атырауская область - 168,

Жамбылская область - 35,

Западно-Казахстанская область - 82,

Карагандинская область - 237,

Костанайская область - 97,

Кызылординская область - 43,

Мангистауская область - 156,

Павлодарская область - 115,

Северо-Казахстанская область - 86,

Туркестанская область - 40.

Итого выздоровевших в Казахстане - 441437.



