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242 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Южной Корее

11 Марта 2020 11:10
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242 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Южной Корее

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – В среду Южная Корея сообщила о 242 новых случаях заражения коронавирусом, в результате чего общее число заболевших в стране достигло 7 755, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.

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Согласно данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, на сегодняшний день 60 человек, в основном пожилые люди с хроническими заболеваниями скончались в Южной Корее от респираторного вируса, который появился в Китае в конце прошлого года.

Около 63 процентов подтвержденных случаев связаны с филиалом религиозной секты Синчхонджи (Shincheonji) в Тэгу, четвертом по величине городе страны с населением 2,5 миллиона человек.

Темпы роста новых случаев заражения за день в последние дни демонстрируют признаки замедления, поскольку органы здравоохранения завершили масштабное обследование 210 000 последователей Синчхонджи, которые находятся в центре распространения вируса.

Власти все еще обеспокоены возможным появлением новых очагов инфекций. Отмечается, в округе Куро был выявлен еще один крупный очаг инфицирования коронавирусом.

По данным Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний, из 242 новых случаев, выявленных о вторник, 131 зарегистрированы в Тэгу и 18 в соседней провинции Северный Кёнсандо. Общее число заболевших в Тэгу достигло 5 794, в Северный Кёнсандо -1 135.

В Сеуле также сообщили о 52 новых случаях заболевания.


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Ключевые слова: Корея, Пневмония в Китае,
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