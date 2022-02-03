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242 человека лечат от КВИ в инфекционных стационарах Атырау
3 Февраля 2022 04:04
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций больными коронавирусной инфекцией в Атырауской области рассказали в управлении здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 242 человека. Загруженность составляет 10,2% (на 2360 койко-мест).
В отделениях реанимации находится 21 пациент с COVID-19, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).
Ранее сообщалось, что в инфекционных стационарах Атырауской области снижается число пациентов.
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