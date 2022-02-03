242 человека лечат от КВИ в инфекционных стационарах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - О загруженности инфекционных стационаров и реанимаций больными коронавирусной инфекцией в Атырауской области рассказали в управлении здравоохранения региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в инфекционных стационарах региона лечение от коронавирусной инфекции получают 242 человека. Загруженность составляет 10,2% (на 2360 койко-мест).

В отделениях реанимации находится 21 пациент с COVID-19, 3 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Загруженность составляет 19,8% (на 106 мест).

Ранее сообщалось, что в инфекционных стационарах Атырауской области снижается число пациентов.