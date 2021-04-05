2410 человек оштрафовано за неделю: в Алматы призывают к соблюдению саннорм

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По поручению акима Алматы в городе работают 40 мониторинговых групп по выявлению и пресечению нарушений карантинных норм, установленных главным государственным санитарным врачом города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ночь с 4 на 5 апреля выявлено 9 нарушений установленных ограничений. Из общего числа выявленных 8 объектов относится к ресторанам, кафе и магазинам, 1 сауна. Кроме того, протоколы об административном нарушении составлены на 55 физических лиц.

Всего с 19 марта по 5 апреля выявлено 457 нарушений установленных ограничений, в том числе по:

• Алатаускому району – 15 фактов;

• Алмалинскому району – 90;

• Ауэзовскому району – 79;

• Бостандыскому району – 74;

• Жетысускому району – 36;

• Медеускому району - 61;

• Наурызбайскому району – 32;

• Турксибскому району - 56.

Из общего числа выявленных объектов: 299 относится к ресторанам, кафе и магазинам, 68 компьютерных клубов, 12 бильярдных клубов, 37 СПА-салонов, 21 сауна, 2 кальянных бара, 11 караоке-клубов, 3 лото-клуба, 5 ночных клубов. Административный штраф наложен на 2410 физических лиц.

Несмотря на осложненную эпидемиологическую ситуацию, а также циркуляцию мутированных британского и южноафриканского штаммов КВИ, горожане продолжают организовывать и посещать мероприятия с массовым скоплением людей.

К примеру, 3 апреля мониторинговой группой Алмалинского района был выявлен факт нарушения со стороны бар-клуба «Физика», который, несмотря на запрет деятельности, функционировал. Составлены протоколы об административной ответственности в отношении 45 физических лиц. Следует отметить, что это третье нарушение со стороны заведения (ранее судом уже было вынесено решение о приостановлении деятельности на 1 месяц, сроки постановления суда истекли). Материалы по данному юридическому лицу за неоднократные нарушения вновь будут переданы в СМЭС г. Алматы для приостановления деятельности объекта согласно ст 425 КоАП РК.

В Наурызбайском районе пресечено проведение бизнес-тренинга в ресторане «Мара» по адресу: ул. Кыдырова, 39. В момент прибытия мониторинговой группы в мероприятии участвовали 50-60 человек. При этом отмечается крайне резкая и грубая реакция со стороны нарушителей. Все материалы переданы для составления административного протокола. Участники были привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 30 МРП (87 510 тенге). На хозяина ресторана наложен штраф в размере 230 МРП.

Также среди выявленных нарушений:

- в Бостандыкском районе проводилось мероприятие по адресу ул. Байшешек д. 74, где находилось около 40 посетителей;

- в Алмалинском районе функционировал лаундж-бар «Биографи», где находилось около 40 человек;

- в Медеуском районе функционировал лаундж-бар Friendli, где находилось около 40 человек.

- в Бостандыкском районе функционировал лаундж-бар Papa Pipe, где находилось около 40 посетителей.

Акимат Алматы призывает жителей к соблюдению карантинных мер. За 4 апреля зарегистрировано 611 случаев коронавирусной инфекции, из них 519 случаев с симптомами и 92 без симптомов. Итого в инфекционных стационарах (5 610 коек) физически находится 3 263 человека, из взрослых - 67 в крайне тяжелом состоянии, 638 - в тяжелом, 2 558 средней степени тяжести. Выписаны за сутки 89 пациентов, поступили – 276.