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241 человек выздоровел от КВИ

7 Июня 2020 22:15
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241 человек выздоровел от КВИ

город Нур-Султан - 61,

город Алматы - 74,

город Шымкент - 8,

Актюбинская область - 10,

Кызылординская область - 5,

Акмолинская область - 3,

Мангистауская область - 4,

Костанайская область - 11,

Атырауская область - 4,

Восточно-Казахстанская область - 2,

Карагандинская область - 19,

Туркестанская область - 1,

Западно-Казахстанская область - 24,

Алматинская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане - 7376:

г. Нур-Султан – 1435

г. Алматы – 1875

г. Шымкент – 420

Акмолинская область – 141

Актюбинская область – 231

Алматинская область – 282

Атырауская область – 773

Восточно-Казахстанская область – 65

Жамбылская область – 225

Западно-Казахстанская область – 407

Карагандинская область – 461

Костанайская область – 127

Кызылординская область – 291

Мангистауская область – 168

Павлодарская область – 170

Северо-Казахстанская область – 48

Туркестанская область – 257



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