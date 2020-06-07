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вчера 20:34
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241 человек выздоровел от коронавируса в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 241 человек выздоровел от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 61,
город Алматы - 74,
город Шымкент - 8,
Актюбинская область - 10,
Кызылординская область - 5,
Акмолинская область - 3,
Мангистауская область - 4,
Костанайская область - 11,
Атырауская область - 4,
Восточно-Казахстанская область - 2,
Карагандинская область - 19,
Туркестанская область - 1,
Западно-Казахстанская область - 24,
Алматинская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане - 7376:
г. Нур-Султан – 1435
г. Алматы – 1875
г. Шымкент – 420
Акмолинская область – 141
Актюбинская область – 231
Алматинская область – 282
Атырауская область – 773
Восточно-Казахстанская область – 65
Жамбылская область – 225
Западно-Казахстанская область – 407
Карагандинская область – 461
Костанайская область – 127
Кызылординская область – 291
Мангистауская область – 168
Павлодарская область – 170
Северо-Казахстанская область – 48
Туркестанская область – 257
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