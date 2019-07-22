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2400 деревьев высадят в Атырау

22 Июля 2019 14:22 142
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2400 деревьев высадят в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На улице Бейбарыс в Атырау высадят 2400 деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время в городе ведутся работы по расширению улиц Курмангазы и Бейбарыс, на участке от улицы имени Амандосова до улицы Махамбета.

Строители производят подготовительные работы, включающие вырубку деревьев, мешающих дорожным работам. Пересаживать их в такую жару не имеет смысла, так как деревья просто не примутся, а также учитывая что некоторые из карагачей высохли. В рамках проекта расширения дорожного полотна на этой улице будет высажено 2400 деревьев высотой 1,5-2,5 метра и возрастом 2-3 года», - сообщает пресс-служба городского акимата.

В акимате уточнили, что все саженцы с комом из местного питомника и сертификатом происхождения.

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Ключевые слова: Экология, Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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