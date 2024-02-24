24 юных спортсмена участвуют в чемпионате Карагандинской области по бочча

В Центре бокса имени С. Сапиева проходит чемпионат Карагандинской области по бочча среди детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. В турнире к 90-летию Караганды участвуют 24 спортсмена, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соревнования проходят в нескольких классификациях. Возраст боччистов от 6 лет.

Фото: акимат Карагандинской области

— Главная цель чемпионата — популяризация бочча. Очень хочется, чтобы было больше спортсменов в нашем регионе. Двое карагандинских боччистов уже входят в сборную республики. Один из них сейчас готовится к международным соревнованиям, которые будут проходить в Финляндии. В прошлом году от нашей области спортсмен выступал в Греции. Пока большинство занимающихся бочча живут в Караганде, но мы ездим по регионам. Стараемся проводить как можно больше мастер-классов, чтобы привлечь к занятиям бочча. Я сама мама особенного ребенка, который тоже занимается бочча. Главное — это поддержка семьи. Найдите свою нишу в спорте, никогда не сдавайтесь и идите вперед», — говорит Гаухар Акижанова, заместитель президента казахстанской Федерации по бочча по Карагандинской области.

Паралимпийский вид спорта доступен детям и взрослым с самыми тяжелыми формами ДЦП и нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Фото: акимат Карагандинской области

Бочча развивает выносливость, глазомер, повышает двигательную активность.

— Игра проходит на корте 12,5 на 6 метров. В программе индивидуальные и парные зачеты, а также игра в команде. Цель игры — расположить свои мячи как можно ближе к основному мячу — джек-болу. В классе BC3 предполагается рамп-оператор, потому что спортсмен сам не может вбрасывать мяч. Для этого нужна рампа и помощник. В остальных классах играют самостоятельно — рукой или ногой, — объясняет тренер и главный судья соревнований Татьяна Ходзинская.

Фото: акимат Карагандинской области

У девятилетней Кристины Кузнецовой ДЦП. Бочча она занимается уже три года. Мама Татьяна радуется успехам дочери. С гордостью говорит, что Кристина завоевала уже две золотые медали и одну серебряную. Но главное — у девочки появилась целеустремленность и лучше стали двигаться руки.

— Мама меня очень поддерживает. На последних соревнованиях в Астане я заняла первое место. Очень радовалась. Люблю заниматься бочча, хочу больше участвовать в соревнованиях и побеждать, — говорит Кристина.

Победителей турнира ждут медали, грамоты и подарки от спонсоров.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, примут участие в республиканском чемпионате.