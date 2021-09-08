24 тысячи доз вакцины QazVak поступило в Акмолинскую область
По словам спикера, в Акмолинскую область с февраля текущего года поступило всего 629190 доз вакцин, из них Спутник V – 487200, QazVak – 10990, HayatVax – 61000, СoronaVak - 48000, Verо Cell - 22000. Из этого количества 332595 доз вакцин первого компонента и 296595 доз второго компонента.
В целом, с февраля первым компонентом привит 264741 человек или 64,4%, вторым – 221296 человек или 53,8%.
«На сегодня привито 18 168 работников промышленных предприятий области, в том числе 6946 работников системообразующих предприятий, 83% педагогов, 37% студентов, 100% госслужащих, 100% лиц с хроническими заболеваниями, 75% персонала и опекаемых МСУ», - пояснил Н. Шагиров.
На сегодняшний день в регионе в остатке насчитывается 67834 дозы первого компонента вакцин (Спутник V – 51614, QazVak-12254,VerоCell - 4730) и 752792 дозы второго компонента вакцин (Спутник V – 49040, Hayat Vax - 950, QazVak - 13306, СoronaVak - 1003,Verо Cell - 10980).
Как отметил Нурлан Шагиров, 27 августа 2021 года на склад управления здравоохранения региона поступила вакцина Спутник V (2-компонент) – 22600 доз, 2 сентября поступила вакцина QazVak – 24000 доз. На вакцины подготовлена разнарядка, она развозится по медицинским организациям области.
«В регионе действуют 133 прививочных пункта и 135 мобильных бригад. В вакцинации задействовано 564 медицинских работника, среди которых 200 врачей и 391 средний медицинский работник. Кроме того, на вакцинации задействованы 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Коргалжынском и Целиноградском районах», - резюмировал спикер.