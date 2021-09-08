24 тысячи доз вакцины QazVak поступило в Акмолинскую область

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинскую область поступило 24000 доз вакцины QazVak. На вакцину подготовлена разнарядка, теперь она развозится по медицинским организациям области. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения региона Нурлан Шагиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, в Акмолинскую область с февраля текущего года поступило всего 629190 доз вакцин, из них Спутник V – 487200, QazVak – 10990, HayatVax – 61000, СoronaVak - 48000, Verо Cell - 22000. Из этого количества 332595 доз вакцин первого компонента и 296595 доз второго компонента.

В целом, с февраля первым компонентом привит 264741 человек или 64,4%, вторым – 221296 человек или 53,8%.

«На сегодня привито 18 168 работников промышленных предприятий области, в том числе 6946 работников системообразующих предприятий, 83% педагогов, 37% студентов, 100% госслужащих, 100% лиц с хроническими заболеваниями, 75% персонала и опекаемых МСУ», - пояснил Н. Шагиров.

На сегодняшний день в регионе в остатке насчитывается 67834 дозы первого компонента вакцин (Спутник V – 51614, QazVak-12254,VerоCell - 4730) и 752792 дозы второго компонента вакцин (Спутник V – 49040, Hayat Vax - 950, QazVak - 13306, СoronaVak - 1003,Verо Cell - 10980).

Как отметил Нурлан Шагиров, 27 августа 2021 года на склад управления здравоохранения региона поступила вакцина Спутник V (2-компонент) – 22600 доз, 2 сентября поступила вакцина QazVak – 24000 доз. На вакцины подготовлена разнарядка, она развозится по медицинским организациям области.

«В регионе действуют 133 прививочных пункта и 135 мобильных бригад. В вакцинации задействовано 564 медицинских работника, среди которых 200 врачей и 391 средний медицинский работник. Кроме того, на вакцинации задействованы 11 передвижных медицинских комплексов в Аккольском, Аршалынском, Астраханском, Атбасарском, Бурабайском, Ерейментауском, Есильском, Жаркаинском, Зерендинском, Коргалжынском и Целиноградском районах», - резюмировал спикер.