24 тысячи человек ревакцинировались против КВИ в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ -В Алматинской области более 24 тысяч человек прошли ревакцинацию против коронавируса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, на сегодняшний день в области иммунную систему против КВИ укрепили 24 941 человек.

«На сегодняшний день первый компонент вакцины Comirnaty (Pfizer) получили 24 941 человек, в том числе 19 832 подростка в возрасте от 12 до 17 лет, 3489 женщин в период лактации и 1620 во время беременности. Второй компонент вакцины получили 2353 человека. Среди них 1977 подростков, 323 женщины в период лактации и 53 беременные», - сообщили в ведомстве.

Ревакцинация против КВИ проводится после введения инактивированных вакцин и м-РНК-вакцин, 6 месяцев.