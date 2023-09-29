2,4 трлн тенге составили активы страховых компаний в Казахстане

На сегодняшний день на страховом рынке Казахстана формируется статистика по всем договорам страхования в Единой страховой базе данных. О росте страхового рынка сообщила заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- С 2008 года ЕСБД формирует статистику по обязательному автострахованию. С 2020 года по всем обязательным классам страхования, с 2022 года по добровольным видам страхования, а с июля текущего года по договорам перестрахования вся информация аккумулируется непосредственно в Единой базе данных, – сообщила Мария Хаджиева.

Согласно данным, озвученным в ходе брифинга, страховые услуги населению РК оказывают 25 страховых организаций. Из них 16 компаний по общему страхованию и 9 компаний по страхованию жизни.

- На сегодняшний день активы страховых компаний составляют 2,4 трлн тенге. И только за 9 месяцев текущего года выплаты на страховом рынке составили 164 млрд тенге. За последние 4 года количество договоров страхования выросло в 2 раза: с 5,8 млн договоров до 9,3 млн. Из которых 86% заключены физлицами, – привела статистику спикер.

Наиболее массовый вид страхования, автострахование, составляет 49% договоров от общего числа. Наличие качественной статистики позволяет создавать новые продукты страхования исходя из интересов клиента, развивать кросс-продажи. К примеру, по обязательному автострахованию расчет страховой премии будет автоматизирован на базе Единой страховой базы данных с учетом статистики по аварийности водителя. То есть, чем больше будет аварий по вине водителя, тем больше он будет платить за страховку, добавила Мария Хаджиева.

ЕСБД интегрирован со множеством государственных баз данных, это позволяет дистанционно получать все необходимые сведения для заключения договора и для осуществления выплат.