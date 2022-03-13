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24 столкновения авто произошло в Караганде из-за непогоды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
13 Марта 2022, 20:40
24 столкновения авто произошло в Караганде из-за непогоды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде из-за непогоды произошло 24 ДТП. На местах происшествий пострадали три человека, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с резким ухудшением погодных условий и нарушений водителями правил дорожного движения 13 марта с 8:00 утра до 19:00 часов в Караганде зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. Пострадали три человека.

«Сотрудники департамента полиции предупреждают всех водителей соблюдать правила дорожного движения, не выезжать за пределы населенных пунктов и быть предельно осторожными», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


Карагандинская область   ДТП   МВД РК   Погода  
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