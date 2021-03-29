24 столичных заведения нарушили карантин в выходные дни

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мобильные группы, в числе полицейских и представителей акимата и санитарно-эпидемиологических служб продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП г.Нур-Султана.

Так, за прошедшие выходные мобильной группой были проверены около 150 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 24 объекта, нарушивших карантин.

Ночной клуб «ZARA» по улице Пушкина, несмотря на запрет работы, на момент проверки в 23.45 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились порядка 100 клиентов.

Той же ночью, при проверке кафе «Fest425» по проспекту Туран, выявлены 50 человек, проводивших весело свой досуг. Кроме того, в заведении представлялись услуги кальяна. Сотрудниками полиции составлены административные протокола по статье 441 КРКобАП в отношении и посетителей и самого кальянщика кафе.

Караоке-зал «INCOGNITO» по проспекту Кабанбай батыра в 05.00 часов утра также осуществлял свою рабочую деятельность не соблюдая график работы, указанный в постановлении главного санврача, тем самым нарушив каратинный режим. В помещении было около 80 посетителей.

В отношении владельцев собранный материал направлен в уполномоченный орган для возбуждения администартивного производства по статье 425 КРКобАП.

Всего с начала 2021 года в период ограничительных мер карантинного режима мобильной группой было выявлено более 580 нарушений.

Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и возможного приостановления деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер решением суда и призывает к соблюдению санитарных норм.