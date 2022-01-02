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24 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки

2 Января 2022 09:36
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24 случая заболевания пневмонией с признаками КВИ выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 31 декабря зафиксировано 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции и 38 человек выздоровело, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 84229, летальных случаев - 5216, выздоровевших - 77082.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 457 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.


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