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24 случая в сутки: заметно снижена заболеваемость КВИ в Костанайской области

22 Февраля 2022 14:15
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24 случая в сутки: заметно снижена заболеваемость КВИ в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в Костанайском областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«21 февраля 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 24 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,04%. 20 из них обследованы по самообращению, четверо - по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 22 с симптомами заболевания, два бессимптомных», - прокомментировали в облштабе.

В Костанае зафиксировано всего семь случаев, в Рудном – пять, по два случая в Алтынсаринском, Аулиекольском, Денисовском, Мендыкаринском и Федоровском районах, по одному случаю - в им. Б.Майлина и Узункольском районах.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 21 февраля 2022 года зарегистрировано 53 046 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 51 547. С 1 февраля 2021 года вакцинировано первым компонентом 356 768 человек, вторым компонентом - 340 445.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области от КВИ лечатся 370 человек.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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