24 случая торговли людьми выявлено в Казахстане за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Представитель Министерства внутренних дел РК Актоты Боранова рассказала о принимаемых ведомством мерах по противодействию торговле людьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для поддержки международных усилий МВД совместно с государственными органами, общественными и неправительственными организациями провели круглый стол, посвященный вопросам борьбы с торговлей людьми и защите прав жертв. В ходе круглого стола представители МВД сообщили о ситуации в стране и какие меры принимаются по профилактике и предотвращению данного явления», - сказала Актоты Боранова на брифинге в МВД.

По ее словам, ежегодно регистрируется более 100 связанных с торговлей людьми преступлений. Пресекается противоправная деятельность до 5 организованных групп. Ликвидируются каналы вывоза граждан в страны с целью эксплуатации в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны.

«С начала года зарегистрировано 110 преступлений, из них 5 - за незаконное лишение свободы с целью эксплуатации; 14 - вовлечение в занятие проституцией, в том числе 7 – несовершеннолетнего, 24 - за торговлю людьми, в том числе 16 - несовершеннолетними и 67 за сводничество и содержание притонов», - добавила спикер.