24 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 38 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 85539 заболевших, 5249 летальных случаев , 78831 выздоровевший.