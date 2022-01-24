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24 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане

24 Января 2022 08:52
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24 случая пневмонии с признаками КВИ зафиксированы в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции зафиксированы в Казахстане, один летальный исход и 38 человек выздоровели. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 85539 заболевших, 5249 летальных случаев , 78831 выздоровевший.

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