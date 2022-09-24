24 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1904-1992) родился- писатель, переводчик, заслуженный деятель культуры Казахской ССР.

Уроженец Костанайской области. Окончил курсы по подготовке учителей в Оренбурге, курсы по подготовке редакторов областных газет в Москве, Костанайский институт учителей.

Работал в 1920-1928 гг. в советских юридических органах, в 1928-1973 гг. редактором издательств. Литературную деятельность начал в 1929-1930 гг. Фельетоны, очерки печатал в Костанайской окружной газете «Ауыл».

Весной 1937 г. его утверждают редактором газеты на казахском языке в Восточно-Казахстанской области, через год переводят на должность главного редактора партийного издательства, еще через полгода исключают из партии по обвинению «враг народа» и арестовывают. К «политической небрежности» приплюсовали другие «огрехи» и на три года, с августа 1938 г. по июнь 1941 г., он попадает в заключение. После реабилитации Хасен Озденбаев долгие годы работал в КазТАГе (ныне - АО «Международное информационное агентство «Казинформ»).

Перевел на казахский язык произведения «Большевики» М. Алексеева, «Поднятая целина», «Тихий Дон» М. Шолохова, «Обломов» И. Гончарова, «Шагреневая кожа» О. Бальзака, произведения П. Мэримена, И. Вазова, на русский язык совместно с Н. Кузьминым перевел роман «Дауылдан кейін» Г. Мустафина, роман узбекского писателя А. Мухтара «Апалы-сіңлілер», повесть татарского писателя А. Еники «Айтылмай қалған өсиет».

Награжден медалями «Еңбек ардагері», «Еңбектегі ерлігі үшін», Почетной грамотой Верховного Совета Казахской ССР.

назад (1964) родился- генеральный директор ТОО «Казахавтодор».

Родился в Атырауской области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер-механик (1987); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000).

Трудовая деятельность: слесарь совхоза Косчагылский в Гурьевской области (1981-1982); учеба в Казахском сельскохозяйственном институте, г. Алматы (1982-1987); заведующий машинным двором в «Автогараже» совхоза Косчагылский (1987-1988); заведующий МТМ совхоза Косчагылский (1988-1990); главный инженер совхоза Тендикский в Гурьевской области (1990-1991); инженер управления «Атыраурыбпром» (1991-1992); технический директор совместного советско-французского предприятия «Меркурий- Интернешнл» (1992-1993); региональный представитель Атырауского представительства ТОО «Алин-Холдинг» (1993-1995); представитель ТОО «Сахарный центр» (1995-1997); представитель СПРР «Казахстан Торговля и Финансирование» (06.1997-12.1997); служба в органах Налоговой полиции РК (1998-2002); заместитель акима Актюбинский области (2002-2005); заместитель директора - руководитель аппарата филиала «Эмбамұнайгаз» АО «Разведка Добыча «Казмунайгаз (2005-2007); и.о. заместителя начальника инспекции транспортного контроля по Атырауской области Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций РК (04.2008-06.2008); заместитель начальника инспекции транспортного контроля по Атырауской области Комитета транспортного контроля МТК РК (06.2008-08.2008); начальник межрегиональной инспекции транспортного контроля «Каспий» по Атырауской и Мангистауской областям, в городе Атырау Комитета транспортного контроля МТК РК (2008-2009); руководитель межрегиональной инспекции транспортного контроля «Каспий» по Атырауской и Мангыстауской областям, в г. Атырау Комитета транспортного контроля МТК РК (2013-2014); руководитель инспекции транспортного контроля Атырауской области Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК (2014-2017); заместитель председателя Комитета транспорта МИР РК (2017-2019); председатель Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

назад (1969) родился- начальник департамента полиции по Туркестанской области.

Родился в г. Чимкенте. Окончил Шымкентский педагогический институт (1992); Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел Республики Казахстан (1996).

Трудовой стаж: оперуполномоченный ОУР Управления внутренних дел г. Шымкента (1992-1993); старший оперуполномоченный, начальник отделения, старший оперуполномоченный по особо важным делам, заместитель начальника отдела, заместитель начальника Управления внутренних дел, УГСК по Южно-Казахстанской области (1993-1997); начальник отдела, заместитель начальника СКП, начальник управления организационно-методического, агентурного обеспечения и по работе с иностранцами СКП ГУВД Южно-Казахстанской области (1997-1999); начальник отдела полиции Управления внутренних дел Сарыагашского района (1999-2001); начальник 1-го отдела полиции г. Шымкент (2001-2003); заместитель начальника ГУВД Акмолинской области (2003-2005); первый заместитель начальника ДВД Западно-Казахстанской области (2005-2007); начальник ДВД Западно-Казахстанской области (2007-2009); председатель Комитета административной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2009-2011); заместитель председателя Комитета миграционной полиции Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2011-2012); начальник департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Павлодарской области (2012-2014); советник министра внутренних дел (2014-2017); председатель Комитета миграционной службы Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2017-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.