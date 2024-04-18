24 семьи, оставшихся без жилья из-за паводка, получили квартиры в Аркалыке

Сельчане, которые лишились своих домов в поселке Екідін, теперь переедут жить в Аркалык. Первые ключи получила пенсионерка Сагира Ахметжан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Результаты комиссии показали, что 73 дома не подлежат восстановлению из общего числа заявлений по южным регионам. Семьям были предложены квартиры в Аркалыке. Всего на приобретение квартир для 24 семей из сел Екідін и Қызылжұлдыз, с застройщиками заключены 24 договора на сумму 317 млн 183 тыс. тенге, которые поступят на счета уже в ближайшее время.

Семья пенсионерки Сагиры Ахметжан из села Екідін, чей дом разрушила стихия, празднует новоселье. Ключи от новой двухкомнатной квартиры вручил аким г. Аркалык Амирхан Асанов. Женщина выразила слова благодарности акиму и всем тем, кто не остался равнодушным в беде, которая постигла пострадавших.

Напомним, «большая вода» пришла в Костанайскую область 25 марта. Первыми начали тонуть села близ Аркалыка, также пострадали населенные пункты Джангельдинского, Амангельдинского районов. Там, 28 марта был объявлен режим ЧС.

Режим ЧС ввели в Карасуском, Костанайском районах и в Костанае.

Также акимат области заявил, что возместит ущерб. Позже разъяснили, как будет производится оценка ущерба и осуществляться выплаты.

Помогают в борьбе со стихией активисты области.

Сообщалось, что дети из затопленных районов области бесплатно отдохнут в республиканских оздоровительных центрах.