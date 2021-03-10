24 семьи получили квартиры в Приозёрске

ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – Двадцать четыре жителя Приозёрска в честь 65-летия города и 30-летия Независимости Республики Казахстан получили ключи от квартир. Крышей над головой горожане были обеспечены по государственной программе «Доступное жильё - 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Среди счастливых обладателей квадратных метров многодетные семьи, жители, у которых единственное жильё признано аварийным, неполные семьи и работники бюджетной сферы.

Приозёрцы получили жильё в 24-квартирном доме №1 на улице Достык.

«Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни - обретением собственного жилья. Пусть в ваших квартирах будет светло, тепло и звучит детский смех! Царят достаток, радость и благополучие!» - обратился к новосёлам аким Приозёрска Кайрат Камзин.