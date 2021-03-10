РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:12, 09 Март 2021 | GMT +6

    24 семьи получили квартиры в Приозёрске

    None
    None
    ПРИОЗЕРСК. КАЗИНФОРМ – Двадцать четыре жителя Приозёрска в честь 65-летия города и 30-летия Независимости Республики Казахстан получили ключи от квартир. Крышей над головой горожане были обеспечены по государственной программе «Доступное жильё - 2020», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Среди счастливых обладателей квадратных метров многодетные семьи, жители, у которых единственное жильё признано аварийным, неполные семьи и работники бюджетной сферы.

    Приозёрцы получили жильё в 24-квартирном доме №1 на улице Достык.

    «Поздравляю вас с замечательным событием в вашей жизни - обретением собственного жилья. Пусть в ваших квартирах будет светло, тепло и звучит детский смех! Царят достаток, радость и благополучие!» - обратился к новосёлам аким Приозёрска Кайрат Камзин.


    Теги:
    30 лет Независимости Карагандинская область Жилье
    Сейчас читают
    Сегодня, 05:55
    Главные причины ДТП озвучили карагандинские полицейские
    Сегодня, 04:04
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    Сегодня, 03:00
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!